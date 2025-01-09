Встановив 6 рекордів з відтискання: історія освітянина і фаната фітнесу з Греції, який здобув світову славу

47-річний чоловік з Греції встановив 6 світових рекордів, виконуючи вправу, яка допомогла йому відновитися після розриву сухожиль на руці.

З грудня 2022 року фанат фітнесу Джордж Коцімпос виконував найрізноманітніші відтискання (від м’ячів і від підлоги, самостійно і в тандемі), що принесло йому світовий успіх.

Джордж встановлював рекорди у "чоловічих" категоріях 9 разів, і досі утримує 6 із них. Історію його шляху розповіли у Книзі рекордів Гіннеса.

Джордж Коцімпос — грецько-канадський спортсмен і кандидат наук з інформатики.

Шлях чоловіка до Книги рекордів Гіннеса розпочався тоді, коли він отримав спортивну травму і проходив реабілітацію.

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"Я завжди мав природну схильність до відтискань і виконував їх досить легко з самого дитинства. Однак після нещасного випадку, коли я розірвав усі сухожилля на правій руці, моє ставлення до відтискань набуло нового значення. Вони стали дуже важливою частиною мого реабілітаційного процесу", – каже Джордж Коцімпос.

21 грудня 2022 року Джордж об'єднав сили зі своїм другом Апостолосом Дервасом. У тандемі вони виконали 43 відтискань, а у вересні 2023 року оновили результат до 51 відтискання.

У листопаді 2023 року дует побив рекорди з найбільшої кількості відтискань на кулаках безперервно (40) та за одну хвилину (46).

Наступні три рекорди Джордж встановив самостійно. У січні 2024 року він 100 разів відтиснувся на медичних м'ячах за одну хвилину, а за два місяці оновив рекорд до 112 відтискань.

У березні 2024 року він виконав найбільшу кількість відтискань з "ногами вище рук" на медичних м'ячах за одну хвилину (76) і найбільше відтискань з однією піднятою ногою (96).

"Я вирішив встановити ці рекорди, щоб кинути собі виклик і розширити межі своїх фізичних можливостей. Рекорди з медичними м'ячами – дуже складні, тому що вимагають сили і балансу. А відтискання в тандемі з Апостолосом потребувало командної роботи та координації", – каже чоловік.

Нині Джордж живе у Геракліоні, працює керівником ІТ-відділу в директораті початкової освіти, виховує двох дітей та утримує такі рекорди (серед чоловіків):

Найбільше відтискань у тандемі – 51 (1 вересня 2023 року);

Найбільше безперервних відтискань на кулаках у тандемі – 40 (25 листопада 2023 року);

Найбільше відтискань на кулаках у тандемі за одну хвилину – 46 (25 листопада 2023 року);

Найбільше відтискань на одній нозі на медичних м'ячах за одну хвилину – 96 (17 березня 2024 року);

Найбільше відтискань на медичних м'ячах за одну хвилину – 112 (18 березня 2024 року);

Найбільше відтискань на медичних м'ячах з "ногами вище рук" за одну хвилину – 76 (31 березня 2024 року).