Волосся Рапунцель і будинок у формі півня: 10 незвичайних світових рекордів 2024 року

Де збудували найбільший будинок у формі півня? Хто випив найбільшу кількість енергетиків чи протягнув багатотонний автобус бородою?

А може ви знаєте, хто найшвидше жонглював сокирами чи пробіг 10 кілометрів із дитячим візочком?

Відповіді на всі ці запитання має Книга рекордів Гіннеса, укладачі якої вже 69 років відстежують особливості природи, дивовижні можливості тіла, здобутки та епатажні витівки людей.

Наприкінці 2024 року "УП. Життя" зібрала 10 цікавих цьогорічних рекордів – зокрема тих, які встановили українці.

Українці у Книзі рекордів Гіннеса

Найдовше жіноче волосся

Довжина волосся на 92 сантиметрів перевищує зріст його власниці Guinness World Records

РЕКЛАМА:

35-річну українку Алію Насирову порівнюють з принцесою Рапунцель. А все тому, що вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса через волосся!

Навесні 2024 року Алія встановила світовий рекорд як власниця найдовшого волосся серед жінок.

Його довжина сягає 257,33 сантиметра і майже на 92 сантиметрів перевищує зріст жінки.

Нині Алія живе у Словаччині, працює моделлю і художницею, а світлинами розкішної зачіски ділиться в соцмережах.

За словами Алії, для догляду за волоссям вона миє його раз на тиждень, не сушить феном, не фарбує, іноді підстригає кінчики та сама готує всі косметичні маски.

Зберігати натуральну довжину волосся жінку надихнули її мама та бабуся, які мали дуже довге волосся, а також казкові героїні, серед яких була і Рапунцель.

Найшвидша пробіжка на 10 км із дитячим візочком

33-річна жінка бігає з дитиною у візочку щодня Guinness World Records

Ще однією зіркою Книги рекордів Гіннеса цього року стала українка Христина Богомягкова, яка найшвидше серед усіх жінок світу пробігла 10 кілометрів, штовхаючи дитячий візочок.

Христина взяла участь у забігу з сином Олександром, якому був рік і 7 місяців, та подолала 10-кілометрову дистанцію за 37 хвилин 26 секунд.

33-річна жінка бігає з дитиною щодня і може пробігти до 14 км з візочком, не зважаючи на погоду. За її словами, найскладніше бігти проти вітру або вгору.

Христина готувалася до рекорду 9 місяців, а після досягнення омріяної мети сказала: "Я була дуже щаслива і горда. Пишалася своїм сином, собою, своєю сім'єю і всіма, хто мене підтримував. Я відчуваю впевненість у своїх силах, і це мотивує мене на досягнення нових цілей. Я пишаюся тим, що є частиною світової спільноти рекордсменів".

Найвищий стрибок (серед жінок)

Дніпрянка стрибнула на висоту 2,10 метра, побивши рекорд 1987 року

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд із найвищого стрибка серед жінок 7 липня 2024 року на Діамантовій лізі.

Спортсменка з Дніпра подолала висоту 2,10 метра, побивши рекорд Стефки Костадінової 1987 року (яка взяла 2,09 метра).

А вже у серпні Ярослава завоювала золото на Олімпійських іграх-2024. Висоти 1,91, 1,95, 1,98 та 2 метри дівчина взяла з першої спроби.

23-річна Ярослава Магучіх також стала найкращою легкоатлеткою 2024 року у світі та увійшла до переліку лідерів "УП 100".

Хочете дізнатися про інших українців, які потрапили до Книги рекордів? Проходьте наш тест "Найдовший поцілунок і найвищий стрибок: що ви знаєте із Книги рекордів Гіннеса?".

Унікальність тіла

Найширший язик

Язик американки ширший за хокейну шайбу Guinness World Records

У серпні жителька Техасу Бріттані Лакайо встановила рекорд як власниця найширшого язика серед жінок.

У найширшому місці її язик досягав 7,9 сантиметра, тобто був ширший за хокейну шайбу. Бріттані навіть побила 10-річний рекорд іншої американки Емілі Шленкер, чий язик був 7,33 сантиметра завширшки.

Дівчина вирішила встановити рекорд після того, як подруга скинула їй відео з Емілі. Лакайо подумала, що її язик ширший, і подала заявку до Книги рекордів Гіннеса.

Зрештою, у лютому 2004 року Книга підтвердила, що Лакайо стала новою рекордсменкою.

Найбільш татуйована жінка у світі

Тіло ветеранки перенесло 89 модифікацій Guinness World Records

Ветеранка армії США Есперанс Лумінеска Фуерзіна побила вже два світових рекорди завдяки своїй любові до модифікацій тіла.

36-річна жителька Бріджпорта ще у 2023 році стала найбільш татуйованою жінкою світу (на 99,98%), а у 2024 була визнана жінкою з найбільшою кількістю модифікацій тіла – їх у неї 89.

Першою модифікацією тіла Есперанс був розщеплений язик, який жінка зробила у 2014 році. Але вже за 10 років ветеранка може похизуватися десятками пірсингів, 15 підшкірними імплантатами й "татуюванням" очей і ясен.

Серед найбільш делікатних втручань – 18 пірсингів у геніталіях, видалені соски та пофарбовані статеві губи. Есперанс навіть перевершила мексиканку Марію Хосе Крістеріну, яка колись встановила рекорд завдяки 49 модифікаціям тіла.

Найменші руки у найменшої жінки

Йоті визнали найменшою жінкою, найнижчою акторкою та власницею найменших рук Guinness World Records

Якщо ви дивилися 4 сезон "Американської історії жахів", то точно пам’ятаєте чарівну індійську акторку Йоті Амге!

Йоті – найменша жінка і найнижча акторка на Землі. А цього року вона встановила ще один світовий рекорд.

Акторка має найменші руки серед жінок у світі: її ліва рука сягає лише 7,1 см, а права – 7,2 см у довжину.

Зараз 31-річна Йоті має зріст 62,8 сантиметра і важить понад 5 кілограмів.

Спорт

Найдовший час у планці

58-річна Донна-Джин Вайльд стояла у планці понад 4,5 години Guinness World Records

58-річна Донна-Джин Вайльд з Канади побила рекорд з найдовшого перебування у планці серед жінок. Донна протрималася в такому положенні 4 години 30 хвилин 11 секунд.

Для успішного досягнення рекорду передпліччя і пальці ніг мали бути притиснутими до землі, а решта тіла – рівно піднята над землею протягом усього часу. І Донні вдалося витримати це випробування.

Донна, яка раніше працювала у школі, почала стояти у планці 12 років тому, коли зламала зап’ястя. Вона звикла навіть дивитися фільми, стоячи у планці, а тепер намагалася побити рекорд заради учнів та своєї 12-річної онуки.

Жінка розповідала, що перші дві години пролетіли швидко, але наступні дві години були важкими, і у неї дуже боліли лікті.

До речі, світовий рекорд у планці серед чоловіків – 9 годин 38 хвилин 47 секунд. У 2023 році його встановив Йозеф Шалек з Чехії.

Читайте також : Відео Має інтелект маленької дитини: кмітливого папугу зі США внесли до Книги рекордів Гіннеса

Епатаж

Найбільша будівля у формі півня

Готель у формі півня висотою 34 метри вже став популярним Guinness World Records

У вересні 2024 року на Філіппінах завершилося будівництво готелю у формі гігантського півня. І це не жарт, а серйозний проєкт готельєра Рікардо Кано Гвапо Тана, який створив відпочинковий комплекс Campuestohan Highland Resort.

Готель сягає понад 34 метри у висоту, понад 28 метрів у довжину і понад 12 метрів у ширину та містить 15 зручних номерів. Попри великі розміри, його збудували буквально за 456 днів у Західному Негросі.

Автор ідеї та власник відпочинкового комплексу Рікардо Тан пояснив, що вирішив створити саме такий готель, бо півень "виглядає спокійним і владним, імпозантним і сильним".

На думку власника, півень також символізує стійкість їхнього народу, оскільки багато жителів Філіппін заробляють на розведенні таких півнів для боїв.

"Півень може протистояти сильному вітру, витримувати тиск з боку інших півнів і ставлення людей, але при цьому може швидко відновлюватися після будь-яких життєвих труднощів і негараздів. Це одна з рис, яку народ Негроса проявляє в часи криз і викликів", – сказав Рікардо.

Цей символізм дійсно влучний, оскільки будівля має витримувати тайфуни та шторми, що часто бувають на Негросі.

Нині курорт Рікардо приваблює гостей трьома басейнами, великим рестораном, кафе, сотнями фігурок динозаврів чи героїв мультфільмів. І, звичайно, найбільшою будівлею у формі півня, яка вже стала локальною "фішкою" громади.

Найшвидший кіт на скейтборді

Бао Цзи подолав 10 км за 12,85 секунди Guinness World Records

Не тільки люди катаються на скейті! Це довів кіт із Китаю на ім'я Бао Цзи.

Американський короткошерстий кіт встановив рекорд, коли йому був рік і 7 місяців. 4 квітня 2024 року він подолав 10 метрів на скейтборді за 12,85 секунди та став зіркою соцмереж.

Тренував пухнастика його власник Лі Цзянтао, який раніше займався навчанням собак, а потім раптово виявив здібності й у кота.

"Я займаюся дресируванням собак вже понад десять років, і почав кататися на скейтборді з власним собакою заради розваги. Але Бао Цзи виявив неабиякий інтерес до скейтбордингу, тож я вирішив розвивати його. У нас були миші, що бігали по стелі вночі, тож я попросив Бао Цзи відлякувати їх", – каже Лі.

Чоловік навчав кота кататися на скейтборді цілий рік. Нині Бао вміє "вести" баскетбольний м'яч, крутитися, виконувати різні трюки та, звісно, скейтити. І це принесло Бао світову популярність.

Поїдання гострого соусу за три хвилини

Майк з'їв понад кілограм шрірачі за 3 хвилини Guinness World Records

Канадський YouTube-блогер Майк Джек потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість гострого соусу, з'їденого за три хвилини.

Чоловік з'їв 1,12 кілограма гострого соусу під час візиту до штаб-квартири Книги рекордів Гіннеса в Лондоні. Соус, який влив у себе рекордсмен, – це гострий шрірача, популярний в азійській кухні.

У той же день Майк найшвидше з усіх випив сік Capri Sun з паперової соломинки: на це йому вистачило 21,71 секунди.

Раніше чоловік встановлював рекорд із найшвидшого випивання пляшки гострого соусу, впоравшись за 8,56 секунди.