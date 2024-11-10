У США хочуть заборонити популярний компонент ліків проти застуди

У США планують заборонити використання фенілефрину у таблетках

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) пропонує заборонити використання фенілефрину. Він міститься у безрецептурних ліках проти застуди.

Раніше консультативний комітет FDA дійшов висновку, що препарат не працює. Заборона стосуватиметься лише фенілефрину у формі таблеток чи капсул, а не назального спрею, пише Health.

Де міститься фенілефрин та для чого його використовують?

Фенілефрин міститься у засобах від застуди та алергії. Його використовують при закладеності носа при респіраторних захворюваннях, оскільки вважають, що він зменшує набряк кровоносних судин у носових ходах.

Водночас зазначається, що речовина не усуває причину неприємних симптомів та не прискорює одужання, а лише полегшує самопочуття.

У Cleveland Clinic розповіли, що вживання препарату може спричинити виникнення побічних реакцій, як-от:

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алергія – висип на шкірі, свербіж, кропив’янка, набряк обличчя, губ, язика або горла;

нерегулярне або прискорене серцебиття;

підвищення артеріального тиску;

головний біль;

проблеми зі сном;

тривога, роздратованість.

В Україні доступна низка таблетованих препаратів та порошків проти грипу та застуди, де одним з компонентів є фенілефрин.

Раніше ми розповідали про симптоми та лікування грипу, а також як його відрізнити від коронавірусу та застуди.