Федоров: Кожна шоста українська школа розпочала навчальний рік із "Мрією"

Понад дві тисячі українських шкіл розпочали новий навчальний рік із застосунком "Мрія". Таким чином кожен шостий освітній заклад в Україні приєднався до цієї платформи для дітей, батьків та педагогів.

Про повідомив перший віцепремʼєр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні "Мрія" – справжній освітній геймченджер. Цифрова екосистема зменшує рутину для вчителів, замінює паперові журнали, робить навчання більш зручним та зрозумілим для всіх учасників", – зазначив Федоров.

За його словами, до освітнього застосунку вже інтегрували перший функціонал на базі штучного інтелекту. Окрім того, розробники планують застосовувати елементи гри в освіті, щоб надихати дітей розвиватися й зростати. Також незабаром штучний інтелект створюватиме індивідуальні освітні програми для школярів, щоб допомогти кожному реалізувати свій потенціал.

"І це лише початок. У новому навчальному році "Мрія" запускає каталог позашкілля, а з 2026-го стартує пілот дошкілля та концепція для університетів. Уперше єдина цифрова екосистема об’єднає декілька освітніх ланок", – розповів перший віцепрем’єр.

