Чи можуть партнери застосунку "Мрія" отримати персональні дані дітей? Відповіли у Мінцифри

У відомстві запевняють, що треті сторони не мають доступу до особистих даних користувачів

Нещодавно анонсоване запровадження нових функцій в освітньому застосунку "Мрія" не ставить під загрозу безпеку даних учителів, школярів і їхніх батьків.

Жодна третя сторона не має доступу до персональної інформації користувачів, запевнило Міністерство цифрової політики у коментарі для "УП. Життя".

Раніше сумніви в безпеці даних висловили користувачі соцмереж, які звернули увагу на норми постанови Кабміну №177, що регулює роботу застосунку. В документі зазначено що до нього можуть бути "підключені" суб'єкти господарювання, інформаційні та інформаційно-комунікаційні системи.

У Мінцифри пояснюють: йдеться про партнерів "Мрія", з якими співпрацюють у визначених межах, а також освітні системи, які можуть технічно інтегрувати до застосунку.

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Йдеться про партнерів, які:

надають матеріали для бібліотеки контенту;

долучені до бонусної програми, за якою школярі у формі заохочення до навчання отримуватимуть квитки в кіно, на майстер-класи, доступ до курсів тощо.

Однак партнери не мають доступу до персональних даних чи адміністративної частини системи, наголосили в Мінцифри.

"Суб’єкти господарювання не отримують доступу до застосунку чи його даних. У постанові йдеться про можливість їхньої технічної інтеграції – наприклад, для відображення інформації про бонуси", – пояснили там.

Творці застосунку зауважили, що суб'єкти господарювання перед приєднанням до освітнього застосунку проходять перевірку, їхня інтеграція відбувається виключно через офіційні процедури, а діяльність відповідає вимогам інформаційної безпеки.

"Жодна третя сторона не має доступу до персональних даних вчителів, учнів чи їхніх батьків (опікунів)", – пояснили у відомстві.

Там також додали, що авторизація в додатку через BankID Національного банку або "Дію" не становить загрози витоку персональних даних, адже при вході в застосунок ця інформація не зберігається та не передається – такої можливості немає технічно та юридично.

"Усі компоненти екосистеми "Мрія" створюють відповідно до чинного законодавства та з дотриманням принципів захисту персональних даних користувачів і користувачок", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, тестування освітнього застосунку в перших 40 школах розпочали у 2024 році. У вересні того року доступною стала бета-версія "Мрії".

У додатку учні шкіл отримують ID-картку, можливість виконувати навчальні завдання, переглядати освітній контент і планувати день.

Завдяки застосунку педагоги можуть формувати електронні навчальні плани, заповнювати журнали, ставити оцінки школярам та позначати їхнє відвідування.

Крім того, платформа пропонує функціонал і для батьків учнів, які можуть перевіряти результати навчання своїх чад, їхні домашні завдання та розклад.