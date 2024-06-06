Застосунок "Мрія" почали тестувати у 40 школах

Освітній застосунок для дітей, їхніх батьків та педагогів "Мрія", який створили на базі цифрового застосунку "Дія", проходить бета-тестування у 40 школах з шести областей України та Києва.

Учасники перевіряють, як він працює, а потім діляться враженнями, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Згодом застосунок стане доступним для всіх українських шкіл.

"Ми розпочинаємо бета-тест застосунку з українських шкіл, адже це найбільша освітня аудиторія – понад 10 млн учнів, батьків та вчителів. Тестування пройдуть 40 шкіл, а поступово "Мрію" зможе впровадити кожний освітній заклад", – зауважив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Як зазначили у Міністерстві освіти і науки України, тестування проходитиме у кілька етапів:

перевірка функціоналу в тестовому середовищі, оцінка того, як він працює;

підготовка вчителів до навчального року. З ними працюватимуть тренери "Мрії";

тестування в реальних умовах навчального року. На цьому етапі вже приєднаються батьки та учні із 40 шкіл.

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Що тестуватимуть учасники?

Повідомляють, що для учнів, батьків та педагогів передбачені різні функції.

Наприклад, школярі зможуть там мати цифровий освітній документ Мрія ID, стежити за досягненнями у навчанні, планувати свій день та складати список завдань.

А батьки зможуть бачити оцінки дитини, її досягнення, домашні завдання та розклад уроків.

Натомість вчителі матимуть в застосунку календарні планування, класні журнали, необхідні завдання для проведення уроків та розклад занять.

Усі учасники зможуть протестувати, як працюють бібліотека з корисним контентом та корисні чати на базі Signal.

"Наша головна ціль – допомогти учням реалізуватися в житті, батькам – краще розуміти успіхи й сильні сторони дітей, а вчителям – прибрати зайву бюрократію. Упевнений, "Мрія стане геймченджером в освіті", – сказав очільник Мінцифри.

Федоров також додав, що у майбутньому "Мрія" буде доступною для здобувачів різного рівня освіти – від дошкілля до університетів. До неї також зможуть під’єднатися за бажанням й інші школи.

Нагадаємо, на базі застосунку "Дія" створили чимало можливостей. Зокрема там вже з’явилися освітні документи, через неї можна подати заяву на усиновлення дитини чи одруження.

Зокрема заяви про шлюб подали понад 25 тисяч пар.