Розміновував поля і знищував дрони: загиблому фермеру з Херсонщини просять надати звання Героя України

Донька загиблого фермера з Херсонщини Олександра Гордієнка, який керував фермерським господарством і самотужки розміновував поля, просить посмертно надати батькові звання "Героя України".

Петицію на сайті Президента Аліна Гордієнко зареєструвала 8 вересня.

"Після деокупації правобережжя Херсонщини [Олександр Гордієнко – ред.] самотужки розмінував тисячі гектарів полів, звідки вивіз понад 5 тисяч протитанкових мін.

Згодом, щоб продовжити роботи на землі, рятував від обстрілів техніку й працівників. Він також боровся з ворожими дронами за допомогою РЕБ та збивав їх рушницею. Він збив понад 200 російських дронів. Херсонщина називала його "Фермером Рембо" за щоденне знищення дронів на полях", – йдеться у тексті.

58-річний Олександр Гордієнко загинув вранці 5 вересня внаслідок дронової атаки. Ворожий безпілотник влучив в автівку, у якій чоловік працював у полі.

Загалом сільському господарству фермер присвятив 30 років свого життя. Також він очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини. Херсонська область втратила людину з великою душею", – написав тоді очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наразі петиція зібрала понад 5000 голосів з необхідних для розгляду 25 тисяч.