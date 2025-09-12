У Києві викрили схему ухилення від мобілізації: чоловіків влаштовували на роботу до неіснуючих вишів

У Києві правоохоронці викрили схему ухилення мобілізації. Військовозобов’язаних фіктивно працевлаштовували в неіснуючі навчальні заклади.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець Києва зареєстрував вісім "липових" освітніх установ на підконтрольних осіб, через які за грошову винагороду фіктивно оформлював чоловіків "викладачами" вишів.

Чоловіки отримували документи, які надавали їм підстави для бронювання від мобілізації попри те, що заклади не вели реальної освітньої діяльності. Щоб створити ілюзію законності, вони щомісяця сплачували "внески". Частина з них йшла на оплату податків, а решта – організатору схеми.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання учасників схеми у Києві та Вінниці, а також у їхніх транспортних засобах. При цьому вилучили гаджети, печатки навчальних закладів, документацію та чорнові записи.

Організатора схеми, бухгалтера та ще трьох "директорів" навчальних закладів затримали. Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Чернігівщині очільниця коледжу організувала схему ухилення від мобілізації.