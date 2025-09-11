Фіктивні студенти: на Чернігівщині очільниця коледжу організувала схему ухилення від мобілізації

На Чернігівщині викрили схему ухилення від призову в коледжі

На Чернігівщині очільниця коледжу організувала масштабну схему ухилення від мобілізації. Вона зарахувала на навчання понад 150 фіктивних студентів.

Про це повідомило Управління СБУ в Чернігівській області.

За даними слідства, зловмисниця "на папері" зараховувала до коледжу військовозобов’язаних чоловіків. Фейкові студенти навіть не з’являлися у стінах закладу, однак фіктивне навчання дозволяло їм отримувати відстрочку від мобілізації.

Правоохоронці встановили, що протягом вступних кампаній 2023-2024 років незаконними послугами скористалися понад 150 чоловіків.

Серед "клієнтів" були не лише окремі громадяни, а й представники цілих трудових колективів, для яких оформлювали документи одночасно.

Очільниці коледжу повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили ректора приватного вишу, який разом зі своїми підлеглими продав близько 3000 фіктивних посвідчень аспірантів чоловікам призовного віку. Так керівництво університету "заробило" 17 мільйонів.