Фіктивні студенти: на Чернігівщині очільниця коледжу організувала схему ухилення від мобілізації
На Чернігівщині очільниця коледжу організувала масштабну схему ухилення від мобілізації. Вона зарахувала на навчання понад 150 фіктивних студентів.
Про це повідомило Управління СБУ в Чернігівській області.
За даними слідства, зловмисниця "на папері" зараховувала до коледжу військовозобов’язаних чоловіків. Фейкові студенти навіть не з’являлися у стінах закладу, однак фіктивне навчання дозволяло їм отримувати відстрочку від мобілізації.
Правоохоронці встановили, що протягом вступних кампаній 2023-2024 років незаконними послугами скористалися понад 150 чоловіків.
Серед "клієнтів" були не лише окремі громадяни, а й представники цілих трудових колективів, для яких оформлювали документи одночасно.
Очільниці коледжу повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.
Зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, у Запоріжжі викрили ректора приватного вишу, який разом зі своїми підлеглими продав близько 3000 фіктивних посвідчень аспірантів чоловікам призовного віку. Так керівництво університету "заробило" 17 мільйонів.