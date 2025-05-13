12 тисяч доларів за фіктивну родину: у Києві викрили схему ухилення від мобілізації і виїзду за кордон

Організатору схем та його клієнту повідомили про підозри

У Києві викрили 40-річного чоловіка, який допомагав чоловікам призовного віку отримати фіктивні документи, аби ті змогли ухилитися від мобілізації чи виїхати за кордон.

За свої послуги з підшукування "дітей" або "важко хворого родича" зловмисник вимагав до 12 тисяч доларів.

Про це повідомили в поліції Києва та столичній прокуратурі.

Правоохоронці з’ясували, що киянин за винагороду знаходив матерів-одиначок, аби оформити батьками їхніх дітей охочих безперешкодно виїхати за кордон.

Крім того, чоловік допомагав оформити документи про здійснення постійного нагляду за близьким родичем. Довідки про "хворобу" зловмисник оформлював у приватних медичних закладах, а пізніше отримував відповідний акт в управліннях соціальної політики районних державних адміністрацій міста.

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"Організатора схеми затримали одразу після одержання ним 7,5 тисячі доларів США за допомогу у внесенні до реєстрів через службових осіб одного з ДРАЦС Києва інформації про наявність у військовозобов’язаного третьої дитини", – додали в прокуратурі.

Киянину повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Також правоохоронці інкримінували пособництво у вчиненні злочину чоловікові, який хотів скористатися цими "послугами".

Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують слідство і встановлюють причетність до схем посадових осіб ДРАЦС та РДА.

Раніше СБУ викрила п’ять схем ухилення від мобілізації. Зокрема зловмисники "продавали" дітей, пропонували незаконно перетнути кордон та оформлювали чоловікам фіктивні довідки.