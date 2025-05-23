Фільм про масові вбивства під час окупації Бучі отримав золото від New York Festivals 2025

Фільм про масові вбивства у Бучі під час окупації нагородили на New York Festivals

Фільм української служби "Радіо Свобода" про масові вбивства у Бучі під час окупації отримав золоту нагороду телекінопремії New York Festivals 2025.

Він є переможцем у номінації "Права людини", повідомляє "Радіо Свобода".

Фільм "Буча. Вбивство самооборонця Побігая" – це друга частина розслідування журналіста Дмитра Джулая про масові вбивства у Бучі під час російської окупації у березні 2022 року.

У ньому дослідили обставини розстрілів та назвали імена російських військових, які можуть бути причетними до страти місцевого самооборонця Олексія Побігая.

Переможців премії оголосили ввечері 22 травня у Нью-Йорку під час віртуального гала-вечора Storytellers.

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Серед цьогорічних лауреатів у різних категоріях були Al Jazeera English, Voice of America, ABCTV, PBS, BBC, Deutsche Welle та інші.

Нагадаємо, наприкінці березня 2025 року фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав нагороду на фестивалі документального кіно CPH:DOX у Данії.