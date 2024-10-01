Трапеза рисі та величний зубр: фотопремія Rewilding Europe Award визначила 5 найкращих кадрів

"Іберійська рись". Це фото стало головним переможцем Rewilding Europe Award 2024 року

Фотопремія Rewilding Europe Award визначила найкращі фото на тему ревайлдингу – повернення диких видів у природне середовище.

У 2024 році головну нагороду отримав знімок шведського фотографа Стаффана Відстранда під назвою "Іберійська рись", повідомляє організація Rewilding Europe.

Іберійська або іспанська рись потрапила в об’єктив митця, коли тримала в зубах свою здобич.

На думку журі, це фото демонструє відродження популяції одного з найбільш знакових хижаків Європи та підкреслює важливість "динаміки стосунків" між хижаком і жертвою.

"Фотографія Стаффана чудово передає магію ревайлдингу. Його зображення – це не просто краса рисі. Це про відновлення здоров'я та функціональності природи, а також про широкі переваги повернення виду, який може допомогти формувати навколишнє середовище", – каже Лорієн Холтьєр.

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"Середовище дунайського лосося" Bernhard Schubert/Rewilding Europe Award

Другу нагороду в цьогорічному конкурсі отримав Бернхард Шуберт із його роботою "Середовище дунайського лосося". В журі кажуть, що зафільмована Шубертом "яскрава річкова екосистема, яка оживає, ілюструє силу перетворення річок".

"Насіння надії" Lewis Jefferies/Rewilding Europe Award

Ще одна робота, яка потрапила до переліку найкращих цього року, – "Насіння надії" Льюїса Джефферсі. Цей знімок фіксує спроби природоохоронців зберегти морські трави – єдині квітучі рослини, які ростуть у морському середовищі.

"Надія на майбутнє наших річок" Arthur de Bruin/Rewilding Europe Award

Фотопремія відзначила і роботу "Надія на майбутнє наших річок" Артура де Бруїна, який зазнимкував випуск осетрів до однієї з річок Європи.

"Король Сходу" Florian Smit/Rewilding Europe Award

Також до вибірки потрапила робота Флоріана Сміта "Король Сходу". На фото зображений величний європейський зубр у національному парку Біловезька Пуща в Польщі.

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Премія Rewilding Europe Award присуджується в рамках конкурсу Європейського фотографа року дикої природи, організованого Німецьким товариством фотографів природи.

Найкращі роботи цьогорічної премії Rewilding Europe будуть відзначені на церемонії нагородження Європейського фотографа дикої природи 2024 року під час Міжнародного фестивалю природної фотографії GDT з 25 по 27 жовтня.

Лауреати першої та другої премії отримають 1000 євро та 500 євро відповідно, а їхні роботи потраплять на виставку, яка подорожуватиме Європою протягом наступних трьох років.

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Нагадаємо, нещодавно оголосили фіналістів премії за найкумедніші фото тварин: ці кадри варто побачити.