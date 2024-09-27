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Видра-гуру і мемна жаба: фотопремія найсмішніших знімків тварин оголосила фіналістів

Олена Барсукова — 27 вересня, 14:40
Видра-гуру і мемна жаба: фотопремія найсмішніших знімків тварин оголосила фіналістів
Charles Janson/Nikon Comedy Wildlife Awards

Фотопремія Nikon Comedy Wildlife Award показала роботи фіналістів 2024 року.

До фіналу увійшли 40 індивідуальних знімків, 4 портфоліо та 3 відеоролики.

Переможців конкурсу оголосять 10 грудня, а поки що "УП.Життя" покаже деякі світлини з фіналу.

У кадр потрапили видра-гуру, банда пінгвінів, усміхнений морський слон, обійми ведмедів та багато інших тварин, які змусять вас усміхнутися.

Жаба
"Незграбна усмішка жаби". Вона наче з мему, правда?
Tam Gatton/Nikon Comedy Wildlife
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"Ці знімки не лише передають гумор і чарівність дикої природи, але й підкреслюють важливість збереження природи, знаходячи відгук у людей різного віку та з різних верств суспільства", – зазначив Стефан Маєр, генеральний менеджер з маркетингу компанії Nikon Europe.

Фотопремія Comedy Wildlife Photography Awards
Це фото ніби нагадує про труднощі материнства...
Alexander Fine/Nikon Comedy Wildlife

Цьогоріч на конкурс надійшло майже 9 тисяч робіт з 98 країн світу.

Фотопремія
Автор назвав це фото "фламенко богомола"
Jose Miguel Gallego Molina/Nikon Comedy Wildlife
Фото тюленів
"Ти жартуєш?"
Marti Phillips/Nikon Comedy Wildlife
Пінгвіни
Це фото назвали "Банда з четвірки"
Ralph Robinson/Nikon Comedy Wildlife
Сварки лева і левиці
Левиці теж сваряться!
Scott Frier/Nikon Comedy Wildlife
Морський слон
"Усміхнений морський слон"
Gabriel Rojo/Nikon Comedy Wildlife
Шимпанзе
Задумливий шимпанзе
Arvind Mohandas/Nikon Comedy Wildlife
Видра-гуру
Видра-гуру
Charles Janson/Nikon Comedy Wildlife
Видра-гуру
Видра-гуру
Нерпа
"Сміється вголос"
Ingo Hamann/Nikon Comedy Wildlife
Ведмеді обіймаються
Всі ми інколи ці ведмеді..
Andrea Rosado/Nikon Comedy Wildlife
Фото риб
Риба-папуга любить плавати
Wim Bellemans/Nikon Comedy Wildlife
Бегемот
Яка зачіска!
Аrtur Stankiewicz/Nikon Comedy Wildlife
Бобер фото
"Знову понеділок?"
Christopher Arnold/Nikon Comedy Wildlife
Сови цілуються
Це малюк-сова і його батьки..
Sarthak Ranganadhan/Nikon Comedy Wildlife
Смішні фото пінгвінів
І як це коментувати?
Zikri Teo/Nikon Comedy Wildlife
Птахи фото
Здається, він знизує плечима
Tam Gatton/Nikon Comedy Wildlife

Переглянути інші роботи та проголосувати за фаворита для номінації People’s Choice Award можна до 31 жовтня на сайті Nikon Comedy Wildlife Award.

Нагадаємо, минулого року в конкурсі переміг знімок кенгуру-рокера, а нагороди в різних номінаціях здобули фото видри-балерини, похмурої сови та інших кумедних тварин.

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