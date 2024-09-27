Видра-гуру і мемна жаба: фотопремія найсмішніших знімків тварин оголосила фіналістів

Фотопремія Nikon Comedy Wildlife Award показала роботи фіналістів 2024 року.

До фіналу увійшли 40 індивідуальних знімків, 4 портфоліо та 3 відеоролики.

Переможців конкурсу оголосять 10 грудня, а поки що "УП.Життя" покаже деякі світлини з фіналу.

У кадр потрапили видра-гуру, банда пінгвінів, усміхнений морський слон, обійми ведмедів та багато інших тварин, які змусять вас усміхнутися.

"Незграбна усмішка жаби". Вона наче з мему, правда? Tam Gatton/Nikon Comedy Wildlife

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"Ці знімки не лише передають гумор і чарівність дикої природи, але й підкреслюють важливість збереження природи, знаходячи відгук у людей різного віку та з різних верств суспільства", – зазначив Стефан Маєр, генеральний менеджер з маркетингу компанії Nikon Europe.

Це фото ніби нагадує про труднощі материнства... Alexander Fine/Nikon Comedy Wildlife

Цьогоріч на конкурс надійшло майже 9 тисяч робіт з 98 країн світу.

Автор назвав це фото "фламенко богомола" Jose Miguel Gallego Molina/Nikon Comedy Wildlife

"Ти жартуєш?" Marti Phillips/Nikon Comedy Wildlife

Це фото назвали "Банда з четвірки" Ralph Robinson/Nikon Comedy Wildlife

Левиці теж сваряться! Scott Frier/Nikon Comedy Wildlife

"Усміхнений морський слон" Gabriel Rojo/Nikon Comedy Wildlife

Задумливий шимпанзе Arvind Mohandas/Nikon Comedy Wildlife

Видра-гуру Charles Janson/Nikon Comedy Wildlife Видра-гуру

"Сміється вголос" Ingo Hamann/Nikon Comedy Wildlife

Всі ми інколи ці ведмеді.. Andrea Rosado/Nikon Comedy Wildlife

Риба-папуга любить плавати Wim Bellemans/Nikon Comedy Wildlife

Яка зачіска! Аrtur Stankiewicz/Nikon Comedy Wildlife

"Знову понеділок?" Christopher Arnold/Nikon Comedy Wildlife

Це малюк-сова і його батьки.. Sarthak Ranganadhan/Nikon Comedy Wildlife

І як це коментувати? Zikri Teo/Nikon Comedy Wildlife

Здається, він знизує плечима Tam Gatton/Nikon Comedy Wildlife

Переглянути інші роботи та проголосувати за фаворита для номінації People’s Choice Award можна до 31 жовтня на сайті Nikon Comedy Wildlife Award.

Нагадаємо, минулого року в конкурсі переміг знімок кенгуру-рокера, а нагороди в різних номінаціях здобули фото видри-балерини, похмурої сови та інших кумедних тварин.