Видра-гуру і мемна жаба: фотопремія найсмішніших знімків тварин оголосила фіналістів
Фотопремія Nikon Comedy Wildlife Award показала роботи фіналістів 2024 року.
До фіналу увійшли 40 індивідуальних знімків, 4 портфоліо та 3 відеоролики.
Переможців конкурсу оголосять 10 грудня, а поки що "УП.Життя" покаже деякі світлини з фіналу.
У кадр потрапили видра-гуру, банда пінгвінів, усміхнений морський слон, обійми ведмедів та багато інших тварин, які змусять вас усміхнутися.
"Ці знімки не лише передають гумор і чарівність дикої природи, але й підкреслюють важливість збереження природи, знаходячи відгук у людей різного віку та з різних верств суспільства", – зазначив Стефан Маєр, генеральний менеджер з маркетингу компанії Nikon Europe.
Цьогоріч на конкурс надійшло майже 9 тисяч робіт з 98 країн світу.
Переглянути інші роботи та проголосувати за фаворита для номінації People’s Choice Award можна до 31 жовтня на сайті Nikon Comedy Wildlife Award.
Нагадаємо, минулого року в конкурсі переміг знімок кенгуру-рокера, а нагороди в різних номінаціях здобули фото видри-балерини, похмурої сови та інших кумедних тварин.