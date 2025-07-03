Фуагра й омари: французька астронавтка полетить у космос зі стравами від "мішленівської" шефині
У 2026 році французька астронавтка Софі Адено вирушить на Міжнародну космічну станцію з "мішленівськими" стравами, серед яких лобстери, фуа-гра, шоколадний крем та інші.
Раціон розробила одна з найвідоміших шеф-кухарок світу і власниця 10 зірок Мішлена – Анн-Софі Пік, повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).
До меню, яке ESA назвало "шматочком Франції у космосі", увійшли такі позиції:
- крем з фуагра на підсмаженій бріоші з цукатами лимона;
- біск з омара з крабом і кмином;
- крем-суп із пастернаку з карі та копченим хеком;
- цибулевий суп із рожевим перцем і крутонами з сирною скоринкою;
- тушкована яловичина з чорним часником і копченою ваніллю;
- курятина з диким мадагаскарським перцем, бобами тонка і кремовою полентою з сиром комте;
- шоколадний крем із квіткою ліщини та кавою;
- рисовий пудинг з кокосом і копченою ваніллю.
В ESA розповіли, що для розробки нового меню потрібно було не просто підібрати вишукані смаки, а й дотриматися багатьох технологій.
Космічна їжа має відповідати суворим вимогам: бути легкою, не утворювати крихт і зберігатися щонайменше 24 місяці.
Зазвичай астронавти харчуються консервованими, вакуумованими або сублімованими продуктами. Свіжі овочі й фрукти – рідкісна розкіш на космічних кораблях.
Але іноді екіпажу дозволяють мати "бонусне меню", створене індивідуально для кожного астронавта. Саме таке меню отримає 42-річна астронавтка і колишня пілотеса Софі Адено.
Науковиця оцінила традиційний стиль меню, адже виросла в сільській місцевості.
"Ці смаки нагадають мені про дім і допоможуть зберегти відчуття зв’язку з Землею", – сказала вона.
Софі додала, що обов’язково поділиться стравами зі своїми колегами на борту, адже французька гастрономічна культура вперше опиниться за межами Землі.
В ESA також вважають, що вишукані страви допоможуть "підтримувати психологічний комфорт астронавтів, нагадуючи їм про дім". Утім, в інтернеті оновлене меню сподобалося не всім.
Деякі користувачі соцмереж розкритикували шеф-кухарку за використання фуагра – делікатесу, який готують із жирної печінки качок або гусей, примусово відгодованих до ненормального розміру.
Зоозахисники критикують виробників і споживачів фуагра через жорстоке поводження з тваринами, тому в багатьох країнах виготовлення цього продукту заборонене. Навіть британський король Чарльз прибрав фуагра з усіх меню королівських резиденцій у 2022 році.
Під новиною BBC про "мішленівське" меню астронавтки можна знайти, зокрема, такі коментарі:
"Фуагра – це жах! Її виробництво неймовірно жорстоке".
"Скільки знущань над тваринами можна вмістити в одній космічній вечері? Подзвоніть хтось у Книгу рекордів Гіннеса!"
"Науковці, які в космосі їдять екзотично закатованих тварин, ще й збільшують свій вуглецевий слід… Сором".
"Яке ж марнотратство грошей платників податків".