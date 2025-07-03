Фуагра й омари: французька астронавтка полетить у космос зі стравами від "мішленівської" шефині

У 2026 році французька астронавтка Софі Адено вирушить на Міжнародну космічну станцію з "мішленівськими" стравами, серед яких лобстери, фуа-гра, шоколадний крем та інші.

Раціон розробила одна з найвідоміших шеф-кухарок світу і власниця 10 зірок Мішлена – Анн-Софі Пік, повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

До меню, яке ESA назвало "шматочком Франції у космосі", увійшли такі позиції:

крем з фуагра на підсмаженій бріоші з цукатами лимона;

біск з омара з крабом і кмином;

крем-суп із пастернаку з карі та копченим хеком;

цибулевий суп із рожевим перцем і крутонами з сирною скоринкою;

тушкована яловичина з чорним часником і копченою ваніллю;

курятина з диким мадагаскарським перцем, бобами тонка і кремовою полентою з сиром комте;

шоколадний крем із квіткою ліщини та кавою;

рисовий пудинг з кокосом і копченою ваніллю.

В ESA розповіли, що для розробки нового меню потрібно було не просто підібрати вишукані смаки, а й дотриматися багатьох технологій.

Космічна їжа має відповідати суворим вимогам: бути легкою, не утворювати крихт і зберігатися щонайменше 24 місяці.

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Зазвичай астронавти харчуються консервованими, вакуумованими або сублімованими продуктами. Свіжі овочі й фрукти – рідкісна розкіш на космічних кораблях.

Але іноді екіпажу дозволяють мати "бонусне меню", створене індивідуально для кожного астронавта. Саме таке меню отримає 42-річна астронавтка і колишня пілотеса Софі Адено.

Науковиця оцінила традиційний стиль меню, адже виросла в сільській місцевості.

"Ці смаки нагадають мені про дім і допоможуть зберегти відчуття зв’язку з Землею", – сказала вона.

Софі додала, що обов’язково поділиться стравами зі своїми колегами на борту, адже французька гастрономічна культура вперше опиниться за межами Землі.

В ESA також вважають, що вишукані страви допоможуть "підтримувати психологічний комфорт астронавтів, нагадуючи їм про дім". Утім, в інтернеті оновлене меню сподобалося не всім.

Деякі користувачі соцмереж розкритикували шеф-кухарку за використання фуагра – делікатесу, який готують із жирної печінки качок або гусей, примусово відгодованих до ненормального розміру.

Зоозахисники критикують виробників і споживачів фуагра через жорстоке поводження з тваринами, тому в багатьох країнах виготовлення цього продукту заборонене. Навіть британський король Чарльз прибрав фуагра з усіх меню королівських резиденцій у 2022 році.

Під новиною BBC про "мішленівське" меню астронавтки можна знайти, зокрема, такі коментарі:

"Фуагра – це жах! Її виробництво неймовірно жорстоке".

"Скільки знущань над тваринами можна вмістити в одній космічній вечері? Подзвоніть хтось у Книгу рекордів Гіннеса!"

"Науковці, які в космосі їдять екзотично закатованих тварин, ще й збільшують свій вуглецевий слід… Сором".

"Яке ж марнотратство грошей платників податків".