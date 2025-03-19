На Землю повернулися астронавти NASA, які на дев'ять місяців застрягли у космосі

З Міжнародної космічної станції (МКС) на Землю повернулися двоє астронавтів NASA, які через технічну несправність свого корабля затрималися в космосі на дев'ять місяців.

Посадку космічний корабель Crew Dragon на борту з американцями Сунітою Вільямс та Баррі Вілмором здійснив об 11:57 за київським часом.

Приземлення відбулося за близько 80 кілометрів від узбережжя Флориди в Мексиканській затоці, інформує Reuters.

Фото: Keegan Barber/Anadolu/Getty Images Фото: Keegan Barber/Anadolu/Getty Images

Екіпаж увійшов в атмосферу нашої планети зі швидкістю понад 27 тисяч кілометрів на годину, згодом уповільнившись до 27 кілометрів за годину. Крім Вільямс та Вілмора, в капсулі космічного корабля перебували ще двоє астронавтів, яких планово замінили на МКС.

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"Оце поїздка. Я бачу капсулу, повну усмішок від вуха до вуха", – сказав командир місії Crew Dragon Нік Гейг.

Життя в космосі протягом кількох місяців може вплинути на організм людини, викликавши атрофію м'язів та погіршення зору. Відтак перед поверненням до своїх родин астронавтів літаком доставлять до Космічного центру імені Джонсона для медичних оглядів.

"Вони отримають заслужену відпустку та час зі своїми родинами. Для них це був тривалий час перебування у космосі", – сказав керівник Програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч.

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Нагадаємо, у червні 2024 року колишні пілоти-випробувачі Військово-морських повітряних сил США Суніта Вільямс та Баррі Вілмор відправилися в десятиденну місію на МКС. Однак через технічні несправності космічного корабля астронавтам не вдалося повернутися на Землю вчасно.

У NASA переносили їхню подорож додому, поки американці на орбіті Землі проводили наукові дослідження (близько 150) та здійснювали технічне обслуговування лабораторії.

Загалом на борту МКС астронавти провели 286 днів, що більше, ніж середня тривалість шестимісячних місій, але менше рекордсмена США Френка Рубіо, який провів на орбіті 371 день. Для Суніти Вільямс це був третій політ у космос. За її підрахунками, загалом за межами Землі вона провела 608 днів.

"Ми прибули готовими залишитися надовго, попри короткотривалі плани [місії]. Готовність до невідомих, несподіваних ситуацій – це суть нашої національної програми польотів людини в космос. І ми це зробили", – розповідав Баррі Вілмор.