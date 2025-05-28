Суд у Франції виніс вирок хірургу, який зґвалтував 300 дітей

Суд у Франції призначив 20 років ув’язнення колишньому хірургу Жоелю Ле Скуарнеку, якого визнали винним у сексуальному насильстві щодо майже 300 дітей.

Це найбільший судовий процес щодо жорстокого поводження з дітьми в історії Франції, пише The Guardian.

20-річний термін ув'язнення – максимальний термін, який Ле Скуарнек міг отримати за свої злочини. У Франції вироки не підсумовуються, на відміну від США, де його ув'язнили б на 2000 років.

Судовий процес над колишнім хірургом тривав три місяці у містечку Ванн. Загалом Жоеля Ле Скуарнека визнали винним у 111 зґвалтуваннях та 189 сексуальних домаганнях.

Злочини він вчинив у період між 1989 та 2014 роками, працюючи у десятках різних лікарень дитячим хірургом.

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Багато постраждалих дітей перебували під наркозом або прокидалися після операцій. Їхній середній вік становив 11 років.

Свою провину Скуарнек визнав. Під час останнього виступу у суді він заявив, що "не буде просити про поблажливість".

"Я був хірургом, який скористався своїм статусом, щоб нападати на дітей – я цього не заперечую", – заявив обвинувачений.

Адвокат Ле Скуарнека, Максим Тессьє також повністю визнав вину свого клієнта. Він зауважив, що медики та політики у Франції тепер повинні винести уроки з "серйозного збою системи охорони здоров'я".

Нагадаємо, раніше Жоель Ле Скуарнек вже був двічі засуджений. У 2005 році його визнали винним у зберіганні зображень сексуального насильства над дітьми, але при цьому йому дозволили продовжувати лікувати неповнолітніх пацієнтів.

Згодом, у 2020 році, чоловіка визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо чотирьох дітей, зокрема двох його племінниць і дівчинки, яка жила по сусідству.

Прокурори продовжили розслідування і з’ясували, що жертв насправді було значно більше – 299.

Чоловіка заарештували і виявили сотні сторінок його щоденників, а також дві електронні таблиці на жорстких дисках. У щоденниках Жоель Ле Скуарнек докладно описував сексуальне насильство над окремими дітьми, а в електронних таблицях містились їхні імена, вік, адреси та опис насильства, якого вони зазнали.

Раніше у Франції колегія суддів призначила максимальне покарання для чоловіка, який понад 10 років організовував зґвалтування своєї дружини. 72-річному Домінікові Пеліко присудили позбавлення волі строком на 20 років.