У Франції засудили чоловіка, який понад 10 років організовував зґвалтування своєї дружини

19 грудня суд у Франції визнав винним 72-річного Домініка Пеліко у справі про введення наркотиків та організацію численних випадків зґвалтування його дружини Жизель.

Колегія суддів засудила чоловіка до максимального позбавлення волі строком на 20 років, повідомляє Reuters.

Також винними у злочинах визнали 50 чоловіків, які протягом десяти років навідувалися в будинок подружжя, аби ґвалтувати непритомну жінку. Суд призначив їм менші строки ув’язненні, ніж ті, які вимагала прокуратура.

Нагадаємо, Домініка Пеліко звинувачували в тому, що він протягом понад десяти років організував зґвалтування власної дружини. Для цього чоловік давав Жизель Пеліко препарати, через які та непритомніла.

Сторонніх чоловіків, які вчиняли насильство щодо дружини, француз знаходив в інтернеті, а злочини фіксував на відео і зберігав на електронних пристроях.

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Протягом цього часу Жизель думала, що має рак або хворобу Альцгеймера, оскільки відчувала тривожні симптоми, як-от біль у животі, провали в пам’яті, проблеми з концентрацією та втому.

Під час постійних медичних обстежень та відвідин лікарів її супроводжував "люблячий" чоловік, з яким француженка була "ідеальною сім’єю".

Про злочини щодо Жизель Пеліко стало відомо після того, як Домініка впіймали на спробі зробити відео під спідницями жінок.

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що Жизель зазнала сексуального насильства з боку щонайменше 72 різних чоловіків, 50 з яких вдалося встановити.

Багато обвинувачених у суді заперечували свою провину, кажучи, ніби вважали це "сексуальною грою за згодою", яку схвалювали Жизель та Домінік. Натомість сам француз сказав, що всі незнайомці, яких він запрошував до себе додому, знали, що його дружина не знає про це.

Поліціянти також встановили, що Домінік пропонував одному із ‘відвідувачів" скоїти схоже і з його матір’ю. Для цього француз дав 30-річному чоловікові ліки, які мали би викликати непритомність у жінки. Кривдники Жизель навіть домовлялися про час злочину.

Попри те, що 30-річний француз сказав, що насправді не планував нашкодити своїй матері, в крові жінки знайшли невисокі концентрації заспокійливих препаратів.

Справа Жизель Пеліко спровокувала мітинги по всій Франції і викликала дискусію щодо потреби оновити тамтешні закони, які не передбачають обов’язкової згоди на секс.

Постраждала відмовилася від анонімності та відкрито розповіла про пережитий досвід, оскільки переконана, що так може допомогти іншим жінкам.

"Я вирішила не соромитися, я нічого поганого не зробила. Це ті (йдеться про її кривдників), кому повинно бути соромно", – говорила вона у жовтні.

Під час останнього судового засідання жінка засудила боягузтво обвинувачених чоловіків, які стверджували, що не вважали свої дії зґвалтуванням.

На думку Жизель, не існує виправдання жорстокому поводженню з нею.

"Настав час для суспільства поглянути на цих "мачо" та патріархальне суспільство і змінити те, як воно ставиться до зґвалтування", – сказала Жизель Пеліко у суді.

Адвокатка Домініка Пеліко заявила, що її клієнт розглядає можливість оскарження рішення.