У Франції хірург, якого судять за зґвалтування 299 дітей, визнав провину

У Франції відбулось перше судове засідання у справі щодо колишнього хірурга Жоеля Ле Скуарнека, якого звинувачують у зґвалтуванні 299 дітей. Сексуальне насильство над ними лікар вчиняв впродовж 25 років.

На судовому засіданні чоловік назвав свої дії жахливими, повідомляє The New York Times.

"Я зобов’язаний перед усіма цими людьми та їхніми близькими визнати мої дії та їхні наслідки, які вони терпіли і терпітимуть усе своє життя", – зазначив обвинувачений у суді.

Раніше Жоель Ле Скуарнек вже був двічі засуджений. У 2005 році його визнали винним у зберіганні зображень сексуального насильства над дітьми, але при цьому йому дозволили продовжувати лікувати неповнолітніх пацієнтів. .

Згодом, у 2020 році, чоловіка визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо чотирьох дітей, зокрема двох його племінниць і дівчинки, яка жила по сусідству.

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Прокурори продовжили розслідування і з’ясували, що жертв насправді було значно більше – 299. Чоловіка заарештували і виявили сотні сторінок його щоденників, а також дві електронні таблиці на жорстких дисках.

У щоденниках Жоель Ле Скуарнек докладно описував сексуальне насильство над окремими дітьми, а в електронних таблицях містились їхні імена, вік, адреси та опис насильства, якого вони зазнали.

Чимало постраждалих не пам’ятали знущань, оскільки перебували під наркозом.

Обвинуваченому Жоелю Ле Скуарнеку загрожує максимальне покарання – 20 років ув'язнення. Очікується, що розгляд справи триватиме майже чотири місяці.

Раніше у Франції колегія суддів призначила максимальне покарання для чоловіка, який понад 10 років організовував зґвалтування своєї дружини. 72-річному Домінікові Пеліко примудили позбавлення волі строком на 20 років.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"