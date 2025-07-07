Як народжуються зорі: унікальне зображення Молекулярної хмари Тельця

Космічний телескоп "Хаббл" зробив фото блакитної відбивної туманності, яка ховається в одному з найвідоміших зоряних розсадників – Молекулярній хмарі Тельця.

Знімок оприлюднили у Європейському космічному агентстві.

Відбивні туманності – це скупчення космічного пилу, які, на відміну від деяких інших типів туманностей, не випромінюють світло самостійно. Вони стають видимими завдяки тому, що світло від сусідніх зірок відбивається й розсіюється на частинках пилу. Саме через таке розсіювання багато з них мають характерне блакитне забарвлення.

Такого ж відтінку і туманність GN 04.32.8, розташована лише за 480 світлових років від Землі. Вона є невеликою частиною зоряного "пологового будинку" – Молекулярної хмари Тельця, що робить її ідеальною кандидаткою для вивчення формування нових зір.

У центрі зображення – три яскраві зірки, головна з яких – змінна зірка V1025 Tauri, оточена своїми "супутницями" HP Tau, HP Tau G2 і HP Tau G3. Усі вони належать до класу T Tauri – молодих, активних і нестабільних світил, які лише починають свій шлях на зоряній еволюційній шкалі. Астрономи припускають, що ці зірки утворюють гравітаційно пов’язану потрійну систему.

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Блакитна туманність GN 04.32.8 Фото: ESA/Hubble & NASA, G. Duchêne

Однак справжньою родзинкою кадру стала маленька приплюснута помаранчева пляма, розташована під хмарами туманності трохи лівіше центру. Її перетинає темна смужка.

Це – протозірка, що тільки формується, загорнута в протопланетний диск, який частково блокує її світло.

Диск зорі спрямований до нас ребром, що дає науковцям унікальну можливість дослідити його структуру та з’ясувати, які саме екзопланети можуть виникати в подібних умовах.

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Раніше телескоп "Хаббл" сфотографував "вибухову" галактику поруч із Чумацьким Шляхом.