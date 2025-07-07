Як народжуються зорі: унікальне зображення Молекулярної хмари Тельця
Космічний телескоп "Хаббл" зробив фото блакитної відбивної туманності, яка ховається в одному з найвідоміших зоряних розсадників – Молекулярній хмарі Тельця.
Знімок оприлюднили у Європейському космічному агентстві.
Відбивні туманності – це скупчення космічного пилу, які, на відміну від деяких інших типів туманностей, не випромінюють світло самостійно. Вони стають видимими завдяки тому, що світло від сусідніх зірок відбивається й розсіюється на частинках пилу. Саме через таке розсіювання багато з них мають характерне блакитне забарвлення.
Такого ж відтінку і туманність GN 04.32.8, розташована лише за 480 світлових років від Землі. Вона є невеликою частиною зоряного "пологового будинку" – Молекулярної хмари Тельця, що робить її ідеальною кандидаткою для вивчення формування нових зір.
У центрі зображення – три яскраві зірки, головна з яких – змінна зірка V1025 Tauri, оточена своїми "супутницями" HP Tau, HP Tau G2 і HP Tau G3. Усі вони належать до класу T Tauri – молодих, активних і нестабільних світил, які лише починають свій шлях на зоряній еволюційній шкалі. Астрономи припускають, що ці зірки утворюють гравітаційно пов’язану потрійну систему.
Однак справжньою родзинкою кадру стала маленька приплюснута помаранчева пляма, розташована під хмарами туманності трохи лівіше центру. Її перетинає темна смужка.
Це – протозірка, що тільки формується, загорнута в протопланетний диск, який частково блокує її світло.
Диск зорі спрямований до нас ребром, що дає науковцям унікальну можливість дослідити його структуру та з’ясувати, які саме екзопланети можуть виникати в подібних умовах.
Раніше телескоп "Хаббл" сфотографував "вибухову" галактику поруч із Чумацьким Шляхом.