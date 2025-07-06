Що залишається після загибелі зір? Вчені вперше показали наслідки подійного вибуху світила

Місце, де 300 років тому стався подвійний вибух системи зір

Науковцям вперше вдалося зробити фотодокази наслідків подійного вибуху білого карлика – рідкісного типу надмасивної зірки.

Знімок космосу після детонації за 160 тисяч світлових років від Землі зробив Дуже великий телескоп (Very Large Telescope) в Чилі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astromony, інформує Reuters.

Вибух зірки, який називають надновою, – надзвичайно бурхлива подія. Це явище відбувається, коли своє ядерне паливо вичерпує зірка з масою, що у вісім разів перевищує Сонце.

У рідкісних випадках подвійний потужний вибух стається з білими карликами – зорями низької світності з масою, що схожа на Сонце. Тепер астрономам вперше вдалося отримати докази подвійного вибуху за участі цього типу наднової.

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Вибухи, що відбулися одне за одним, знищили білого карлика, який розташований у галактиці Велика Магелланова Хмара за приблизно 160 тисяч років від Землі.

На знімку телескоп зафіксував місце загибелі зорі орієнтовано через 300 років після того, як вона зникла. На світлині можна побачити дві концентричні оболонки кальцію, що рухаються назовні. Перше синє кільце кальцію – наслідок першої детонації, наступне – другої.

Науковці вважають, що цей тип вибуху мав би відбутися в подвійній системі білого карлика та його зорі-компаньйона. Перший об’єкт завдяки гравітаційній силі мав "висмоктувати" гелій зі своєї "сусідки". У певний момент газ на поверхні зорі став настільки гарячим і щільним, що вибухнув.

При цьому колапс білого карлика створив ударну хвилю, яка стискала і запалювала ядро зорі, що рухається поруч. Це призвело до другої детонації, після якої "не залишилося нічого".

"Затримка часу між двома детонаціями по суті визначена часом, потрібним для того, щоб гелій пройшов від одного полюсу зорі до іншого. Це лише близько двох секунд", – пояснив астрофізик і співавтор роботи Іво Зайтенцаль.

Якби це була загибель надмасивної зорі, то після вибуху після неї лишилася б щільна нейтронна зірка або чорна діра.

Залишок кальцію після вибуху Фото: ESO/Пріям Дас та інші

Науковці кажуть, що кільця з кальцію – ідеальні докази подвійної детонації.

"Ми можемо назвати це судово-медичною астрономією, оскільки ми вивчаємо мертві залишки зір, щоб зрозуміти, чому вони загинули", – сказав провідний автор дослідження Пріям Дас.

Автори роботи переконані, що дослідження важливе для розуміння галактичної хімічної еволюції та "будівельних блоків" планет і життя у Всесвіті.

"Це красиво. Ми спостерігаємо за процесом народження елементів після смерті зорі. Великий вибух створив лише водень, гелій і літій. Тут ми бачимо утворення кальцію, сірки та заліза, які розсіюються назад в галактиці. Космічний колообіг матерії", – додав Іво Зайтенцаль.

Нагадаємо, вчені виявили новий космічний об’єкт, який міг прилетіти з-за меж Сонячної системи.