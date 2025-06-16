Усі розділи
Підтримати УП

Телескоп "Хаббл" сфотографував "вибухову" галактику поруч із Чумацьким Шляхом

Ірина Батюк — 16 червня, 17:47
Телескоп Хаббл сфотографував вибухову галактику поруч із Чумацьким Шляхом
На тлі видніється безліч блакитних зірок, що проглядаються крізь пилові ділянки
Фото: ESA/Hubble & NASA, E. Sabbi, D. Calzetti, A. Aloisi

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував сусідню галактику NGC 4449, розташовану в сузір’ї Гончих Псів на відстані лише 12,5 мільйона світлових років від Землі.

Вона, як і наш Чумацький Шлях, входить до групи галактик M94, розповідають у Європейському космічному агентстві (ESA)

NGC 4449 класифікується як карликова галактика: вона значно менша за Чумацький Шлях і містить набагато менше зір.

Та попри компактні розміри, вона надзвичайно активна – настільки, що її називають галактикою-спалахом (або зоряно-вибуховою). Цей термін означає, що галактика утворює нові зорі у вищому темпі, ніж очікується для її розмірів.

На відміну від більшості подібних галактик, які народжують зорі переважно в центрі, у NGC 4449 молоді яскраві зірки розсіяні рівномірно. Науковці припускають, що такий масштабний процес зоретворення є наслідком взаємодії з іншими галактиками поблизу.

РЕКЛАМА:

Нове зображення "Хаббла" доповнює кадр, оприлюднений ще у 2007 році, й включає дані з кількох новітніх спостережень у різних довжинах хвиль. Зібраний матеріал охоплює не лише історію формування зір у самій NGC 4449, а й допомагає астрономам картографувати найяскравіші й наймасивніші зорі у понад двох десятках сусідніх галактик.

Завдяки близькому розташуванню NGC 4449 стала важливим об’єктом для дослідження того, як галактики впливають одна на одну, і як ці взаємодії можуть запускати нові хвилі зоряного народження.

Космічний телескоп Джеймса Вебба (NASA/ESA/CSA) також спостерігав за галактикою NGC 4449 – і показав її ще глибше та детальніше.

Читайте також :
Фото Космічні ласощі: телескоп "Хаббл" зазнімкував галактику, яка схожа на цукрову вату

Завдяки надчутливим інфрачервоним приладам телескопу вдалося побачити складні нитки пилового газу, що простягаються крізь галактику. Вони світяться під дією потужного зоряного випромінювання, адже в NGC 4449 активно народжуються нові зорі, і їхнє світло буквально "запалює" навколишній пил.

Спостереження Вебба дозволяють вивчати структуру галактики не лише в оптичному, а й у глибшому – інфрачервоному діапазоні. Це дає змогу астрономам ще краще зрозуміти, як у подібних галактиках зароджуються зорі та формуються міжзоряні структури.

Раніше "Хаббл" зазнімкував галактику, яка пережила вибух зорі, значно масивнішої за Сонце.

Читайте також :
Через шість спектрів: "Хаббл" зазирнув у глибини спіральної галактики зі закрученими рукавами
Реклама:

Головне сьогодні