Телескоп "Хаббл" сфотографував "вибухову" галактику поруч із Чумацьким Шляхом

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував сусідню галактику NGC 4449, розташовану в сузір’ї Гончих Псів на відстані лише 12,5 мільйона світлових років від Землі.

Вона, як і наш Чумацький Шлях, входить до групи галактик M94, розповідають у Європейському космічному агентстві (ESA)

NGC 4449 класифікується як карликова галактика: вона значно менша за Чумацький Шлях і містить набагато менше зір.

Та попри компактні розміри, вона надзвичайно активна – настільки, що її називають галактикою-спалахом (або зоряно-вибуховою). Цей термін означає, що галактика утворює нові зорі у вищому темпі, ніж очікується для її розмірів.

На відміну від більшості подібних галактик, які народжують зорі переважно в центрі, у NGC 4449 молоді яскраві зірки розсіяні рівномірно. Науковці припускають, що такий масштабний процес зоретворення є наслідком взаємодії з іншими галактиками поблизу.

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Нове зображення "Хаббла" доповнює кадр, оприлюднений ще у 2007 році, й включає дані з кількох новітніх спостережень у різних довжинах хвиль. Зібраний матеріал охоплює не лише історію формування зір у самій NGC 4449, а й допомагає астрономам картографувати найяскравіші й наймасивніші зорі у понад двох десятках сусідніх галактик.

Завдяки близькому розташуванню NGC 4449 стала важливим об’єктом для дослідження того, як галактики впливають одна на одну, і як ці взаємодії можуть запускати нові хвилі зоряного народження.

Космічний телескоп Джеймса Вебба (NASA/ESA/CSA) також спостерігав за галактикою NGC 4449 – і показав її ще глибше та детальніше.

Завдяки надчутливим інфрачервоним приладам телескопу вдалося побачити складні нитки пилового газу, що простягаються крізь галактику. Вони світяться під дією потужного зоряного випромінювання, адже в NGC 4449 активно народжуються нові зорі, і їхнє світло буквально "запалює" навколишній пил.

Спостереження Вебба дозволяють вивчати структуру галактики не лише в оптичному, а й у глибшому – інфрачервоному діапазоні. Це дає змогу астрономам ще краще зрозуміти, як у подібних галактиках зароджуються зорі та формуються міжзоряні структури.

Раніше "Хаббл" зазнімкував галактику, яка пережила вибух зорі, значно масивнішої за Сонце.