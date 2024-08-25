Зачитався: у Римі спіймали грабіжника, бо той відволікся на книгу про грецьку міфологію

У Римі заарештували грабіжника, який під час пограбування квартири вирішив почитати книгу про грецьку міфологію.

38-річний італієць потрапив до будинку в елітному районі Праті через балкон, а потім відволікся на книгу, яка лежала на тумбочці біля ліжка, повідомляють видання La Repubblica, Wanted in Rome, RomaToday.

Почувши дивні звуки, 71-річний власник помешкання викликав поліцію, а тоді побачив грабіжника, який сидів на балконі й читав.

За інформацією журналістів, зловмисника захопила книга про "Іліаду" під назвою "Боги о шостій: Іліада на аперитив" (Gli Dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo) автора Джованні Нуччі, який вивчає грецьку міфологію.

Потім зловмисник спробував втекти з того ж балкона, але його спіймали правоохоронці. У нього вилучили сумку з дизайнерським одягом, ймовірно, поцупленим з іншого будинку.

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Чоловік дозволив одягнути на себе наручники, але заперечував, що намагався пограбувати літнього чоловіка.

"Я не хотів красти. Я потрапив до будинку, піднявшись на балкон на першому поверсі, щоб відвідати знайомого. Але, піднімаючись, я впав і пошкодив ногу. Щоб оговтатися від падіння, я присів на терасі, коли побачив книгу", – цитує чоловіка видання La Stampa.

Суддя не повірив у таку версію, оскільки у сумці підозрюваного виявили інше крадене майно, тому призначив йому запобіжний захід у вигляді заборони перебувати на території муніципалітету Риму.

Також "інтелігентного грабіжника" зобов’язали раз на тиждень відмічатися в поліцейській дільниці муніципалітету Ментана, де він проживає.

Нагадаємо, у Ватикані турист розтрощив два античних бюсти, бо вимагав зустрічі з Папою Римським.

Також в Італії виявили руїни вілли командувача римського флоту Плінія старшого, якій понад 2 тисячі років, а у Римі нарешті відкрили палац Тиберія після 50 років занепаду.

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