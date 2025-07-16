Вступна кампанія-2025: п'ять ключових нововведень від МОН, на які варто зважати абітурієнтам

В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. Цьогоріч процес зарахування до університетів відрізнятиметься від минулорічних.

Про 5 нововведень, що торкнуться абітурієнтів, які навчатимуться на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі, розповіли в Міністерстві освіти і науки.

Пріоритети на контракт

У 2025 році вступникам доведеться визначати пріоритетні заявки на вступ не лише на бюджетну форму навчання, а й на контрактну, аби отримати гранти.

При цьому абітурієнти можуть подати дві заяви на одну спеціальність в одному виші. Першу – на навчання на бюджеті, а другу – на контракт.

"Припис про те, що заява подана на конкурс і "за кошти фізичних чи юридичних осіб" спрацює вже після роботи алгоритму та убезпечить вступника від втрати будь-якої можливості вступу", – пояснили у відомстві.

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Там кажуть, що можливість буде корисною вступникам, які хочуть навчатися саме в обраному закладі вищої освіти. Якщо не вийде вступити на бюджет, то за тією ж заявою можна претендувати на грант, якщо абітурієнт відповідає встановленим для цього критеріям.

Однак слід пам’ятати, що отримувати державну підтримку можна лише раз – якщо вступника рекомендували зарахувати до вишу на бюджет. При відмові від цієї пропозиції він не зможе отримати грант.

Різні формули для конкурсного бала

Цьогоріч конкурсний бал для вступу підраховують по-різному – залежно від того, коли абітурієнт складав національний мультипредметний тест (НМТ). Відтак конкурсний бал може відрізнятися у вступників, які мають однакові результати на іспитах, якщо тестування вони проходили в різні роки.

Аби перевірити конкурсний бал, варто скористатися офіційним калькулятором на сайті.

Нові спеціальності ЄФВВ та зміни для магістратури

У 2025 році МОН затвердило нові предмети – мовознавство та історію мистецтв – для єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), який складають для вступу на магістратуру.

Крім того, за деякими спеціальностями вступ відбуватиметься за результатами єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), а не ЄФВВ.

У МОН рекомендують не покладатися на минулорічну інформацію про зарахування на магістратуру, а ознайомитися з чинним порядком прийому та уточнювати вимоги на сайтах університетів.

Онлайн-вступ для аспірантури

Цьогоріч вперше вступ на аспірантуру відбувається за допомогою особистих електронних кабінетів. Їх уже давно використовують абітурієнти, що бажають навчатися на бакалавраті та магістратурі.

Охочі навчатися на аспірантурі мають зареєструватися на сайті ЄДЕБО, заповнити дані, завантажити фото та подати заяви на вступ онлайн.

У МОН рекомендують слідкувати за термінами подачі заяв на аспірантуру, адже вони відрізняються від інших вступних траєкторій.

Оновлений перелік галузей знань і спеціальностей

Вступна кампанія 2025 року особлива й тим, що відбувається за оновленим переліком галузей та спеціальностей. Зміни стосуються назв та кодів деяких спеціальностей. Деякі з них – оновили, також запровадили нові.

У МОН вступникам радять перевіряти актуальні назви й коди на сайті ЄДЕБО.

Раніше у відомстві заявили, що заклади професійно-технічної та вищої освіти очікують на близько пів мільйона абітурієнтів.

Цьогоріч широке державне замовлення мають деякі спеціальності, зокрема психологія, терапія та реабілітація, медицина, сфера IT, а також агрономія та сільське господарство.