Вчені заявили, що Гренландський льодовиковий щит тріскається швидше, ніж раніше: чим це загрожує

Вчені з Даремського університету (Англія) виявили, що Гренландський льодовиковий щит тріскається швидше, ніж будь-коли раніше.

Упродовж 2016-2021 років тріщини стали значно глибшими та ширшими.

У дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Geoscience, йдеться, що так сталося через кліматичні зміни, пише The Guardian.

Зокрема, за спостереженнями науковців, протягом двох років тріщини збільшилися в об’ємі у прибережних районах Гренландії, особливо у південно-східному секторі, де спостерігалося прискорення течії льоду.

Через те, що швидкість льоду змінюється, на краях Гренландського щита, де крига рухається особливо швидко, утворилися поверхневі тріщини. Вони відіграють вирішальну роль у багатьох процесах, зокрема роблять лід схильним до пошкоджень, а також впливають на циркуляцію води. Це відображається на його властивостях – температурі та тиску.

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У своїй роботі дослідники використали 8 тисяч тривимірних карт поверхні з комерційних супутникових знімків високої роздільної здатності, щоб оцінити еволюцію тріщин на поверхні льодовикового покриву впродовж 5 років.

"Найбільше мене здивувало те, як швидко це відбувається. Одне з попередніх досліджень показало зміни в масштабі десятиліть, а тепер ми бачимо, що це відбувається протягом п'яти років", – сказав доктор Том Чадлі, доцент кафедри географії Даремського університету і провідний автор дослідження.

З 1992 року рівень моря в Гренландії піднявся приблизно на 14 міліметрів. На думку вчених, це пов'язано з посиленим таненням льоду у відповідь на спекотну погоду, а також збільшенням потоку криги в океані у відповідь на підвищення його температури, що є наслідком кліматичних змін.

За словами Чадлі, динамічна нестабільність може призвести до підвищення рівня моря на метр до 2100 року і на 10 метрів до 2300-го.

Він сподівається, що карти з високою роздільною здатністю, використані в дослідженні, стануть основою для інших робіт, щоб краще спрогнозувати підвищення рівня моря.

"Нам вкрай необхідно краще прогнозувати підвищення рівня моря, тому що ми повинні мати можливість планувати, пом'якшувати наслідки і адаптуватися до підвищення рівня моря протягом наступних трьох століть", – зазначив науковець.

Раніше ми розповідали, що льодовиковий щит Антарктиди за 200 років потоншав на 450 метрів.