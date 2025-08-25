Австралієць, який єдиний вижив після "грибного обіду", пробачив отруйниці замах на себе

Єдиний уцілілий після сумнозвісного австралійського "грибного обіду" заявив, що пробачає обвинуваченій Ерін Паттерсон замах на нього, однак не може пробачити їй отруєння трьох інших людей.

Пастор Ян Вілкінсон, який вижив після фатального обіду у 2023 році, виступив із промовою в суді 25 серпня, повідомляють The Guardian та ABC News.

Після "грибного обіду" у 2023 році, коли Ерін Паттерсон навмисно нагодувала родичів отруєною їжею, Ієн Вілкінсон втратив дружину Гізер. Її сестра Ґейл та чоловік Дон – колишні свекруха та свекор отруйниці – також загинули.

Ієн розповів, що досі не повністю одужав від отруєння блідою поганкою, і говорив про наслідки того обіду близько 20 хвилин.

"Я пропоную Ерін своє прощення за шкоду, заподіяну мені. Але щодо вбивств Гізер, Ґейл і Дона, я зобов’язаний вимагати справедливості. Тепер я більше не жертва Ерін Паттерсон, тепер вона стала жертвою моєї доброти", – сказав пастор.

Вілкінсон наголосив, що не тримає на Паттерсон зла і молиться, аби вона використала час у в’язниці для виправлення. Та його ранить той факт, що вона свідомо вбила його близьких.

"Яка безглуздість змушує людину вважати, що вбивство може вирішити її проблеми? Тим паче, коли йдеться про людей, які ставилися до неї з добром", – сказав чоловік.

Вілкінсон поділився спогадами про шлюб, що тривав 44 роки, та про втрату радості після загибелі Гізер. Вона була домогосподаркою й присвятила себе вихованню їхніх 4 дітей, яких дуже ранила її смерть.

"Вона була мудрою, а її вміння завжди компенсували мої слабкості. Ми йшли по життю як команда і раділи компанії одне одного (…)

Дуже важко жити з думкою, що хтось міг свідомо вирішити забрати її життя. Мене втішає лише те, що ми воззʼєднаємося у воскресінні", – сказав удівець.

Колишній чоловік підозрюваної, Саймон Паттерсон, також розповів суду, як сумує за померлими батьками й тіткою. Він згадав і про власних сина й доньку, які зазнали втрати.

"Наш дім зламаний назавжди. У [дітей] тепер є лише один із батьків, і всі знають, що їхня мати вбила дідуся та бабусю. Але діти лишаються сильними й знають, що їх завжди люблять та підтримують", – сказав чоловік.

Саймон додав, що судовий процес і медійне висвітлення трагедії були принизливими для нього та дітей.

Нагадаємо, у 2023 році Ерін Паттерсон запросила на обід родичів колишнього чоловіка і приготувала яловичину по-веллінгтонськи з блідими поганками. Щоб зібрати усіх за одним столом, жінка збрехала, що у неї знайшли рак.

Додому до Ерін прийшли її колишній свекор Дон, колишня свекруха Ґейл, а також свекрушина сестра Гізер Вілкінсон із чоловіком Ієном. Колишній чоловік Саймон мав бути присутній, але відмовився від цього візиту.

Ерін подала усім чотирьом гостям отруєну їжу в яскравих тарілках, а собі – в сірій тарілці. У наступні кілька днів троє із чотирьох гостей померли від отруєння – вижив лише Ієн.

У липні 2025 року присяжні визнали Паттерсон винною у вбивстві трьох людей та одному замаху. Також із судових матеріалів стало відомо, що зловмисниця могла труїти ексчоловіка, коли вони ще були одружені.

25 серпня відбулося засідання, на якому суд заслухав заяви потерпілих. Остаточний вирок із покаранням мають оголосити за два тижні.

Сторона обвинувачення наполягає на присудженні Ерін Паттерсон довічного увʼязнення.