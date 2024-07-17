Нині немає правових підстав розпочинати навчальний рік у школах із серпня - освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен повідомив, що наразі не існує правових підстав починати навчання у школах раніше

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, правові підстави розпочинати новий навчальний рік у школах раніше ніж 1 вересня наразі відсутні.

Однак він допускає, що таке рішення може бути правильним, хоча й складним у реалізації, написав посадовець у своїх соцмережах.

За словами Горбачова, початок, тривалість та закінчення навчального року регулюються Законом "Про повну загальну середню освіту". Згідно з ним, освітній процес у школах розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше за 175 навчальних днів і закінчується не пізніше ніж 1 липня наступного року.

Однак у червні 2022 року Верховна Рада внесла зміни до вказаного закону. Вони передбачають, що під час дії воєнного стану тривалість навчального року, дата його початку та закінчення визначаються Кабінетом Міністрів.

Освітній омбудсмен зауважує, що станом на 10 липня 2024 року постанови КМУ, яка регулювала б початок та кінець 2024/2025 навчального року, ще немає. Тому поки не існує правових підстав розпочинати навчання до 1 вересня.

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"Враховуючи стан в енергетиці, рішення про початок навчального року в серпні, можливо, правильне.

Проте таке рішення Кабінету Міністрів України мало б бути на кілька місяців раніше, щоб дати громадянам свободу вибору щодо початку та завершення навчального року. Це дало б змогу громадам та закладам освіти якісно підготуватися до такого кроку", – наголосив Горбачов.

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Чому починати навчальний рік раніше – проблематично?

Причин, які ускладнюють ранній початок навчального року, за словами освітнього омбудсмена, декілька.

Плани сімей

Зазвичай родини на літо планують відпустки та оздоровлення дітей, наприклад, у літніх таборах. Через це у серпні вони можуть бути не вдома.

"Якби рішення про початок навчального року раніше було прийнято у квітні-травні, то, можливо, більшість сімей могли б скорегувати свої плани", – пише Сергій Горбачов.

Відпустки вчителів

Більшість педагогів мають відпустку тривалістю 56 днів. Зазвичай на початку червня вони ще працюють, а потім йдуть відпочивати – приблизно до середини-кінця серпня.

"Навіть якщо педагоги виходять із відпусток у середині серпня, кожній школі потрібен час, щоб підготуватися до початку навчального року. А такого часу зараз не буде. Тобто є великий ризик, що частину предметів у серпні, якщо навчальний рік розпочнеться раніше, діти не будуть вивчати", – стверджує посадовець.

Відкликання вчителів із відпустки заборонено законодавством. Це можна зробити лише:

для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;

для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації.

У цих випадках працівник має надати згоду для відкликання його з відпустки. Однак початок навчального року під ці причини не підпадає.

За словами Горбачова, громади, заклади освіти та педагоги не мають часу для підготовки до раннього початку навчального року. У частині шкіл триває ремонт, який неможливо прискорити через нестачу спеціалістів.

Також варто було б провести опитування батьків щодо їхньої думки про початок навчання.

"Якби опитування було проведено, і більшість батьків погодилася на початок навчального року у серпні, педагогам необхідно було би підготуватися до нього. Адже необхідно провести педагогічні ради, скласти план роботи закладу освіти та розклад уроків, оформити усю документацію. Заклад освіти має оглянути комісія з перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року. А на це все потрібен час", – зазначає освітній омбудсмен.

Також потрібно вносити зміни до законодавства. Цей перелік документів доволі великий, тому займе багато часу.

"Воєнний стан передбачає від усіх громадян нашої країни більших зусиль до своєї роботи, зміну звичайного способу життя, можливість гнучкості, взяття на себе відповідальності за рішення.

Дуже важливим є вчасне прийняття рішень та комунікація з освітянами, чому приймається це чи інше рішення. Водночас при прийнятті рішень необхідно дотримуватися прав учасників освітнього процесу", – підсумував Сергій Горбачов.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий повідомляв, що цьогоріч школи не розпочинатимуть навчальний рік у серпні через імовірні проблеми з електроенергією та опаленням. Однак можливе введення змін у розклади.

Проте мер Львова Андрій Садовий заявив, що через складну ситуацію з електроенергією, навчальний рік у школах міста стартує 19 серпня.

Університетам і профтехам МОН рекомендувало розпочати навчання для частини студентів вишів у першій половині серпня 2024 року. А також – вчитися у суботу у теплі місяці року.