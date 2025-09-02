Мінсоцполітики: За виплату "Пакунка школяра" незабаром можна буде придбати книги

Державну програму для першокласників “Пакунок школяра” розширять: кошти можна буде витратити також і на придбання книг - Мінсоцполітики

Державну програму "Пакунок школяра" розширять – за нею можна буде придбати не лише канцелярію, дитячий одяг і взуття, а й книги.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів", – повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

За його словами, українці активно подають заяви на отримання "Пакунка школяра", при цьому найчастіше обирають онлайн-формат. На 2 вересня документи оформили майже 128 тисяч родин, з яких 122 тисячі зробили це через застосунок "Дія".

86 тисяч родин вже отримали державну підтримку загалом на 430 мільйогів гривень – це 35% від суми, закладеної у держбюджет. Ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом.

РЕКЛАМА:

У відомстві зазначають, що через невідповідність умовам програми понад 3 тисячам заявників відмовили в отриманні "Пакунка школяра".

"Батькам не варто хвилюватися – вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз", – пояснив міністр.

У Мінсоцполітики нагадують, що подати заяву на допомогу можна до 15 листопада 2025 року. Зробити це можна у "Дії" або письмово – у найближчому відділенні Пенсійного фонду України.

Раніше ми розповідали ,як оформити "Пакунок школяра", якщо у Дії немає даних про дитину