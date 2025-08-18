Як батькам першокласників отримати виплату за "Пакунок школяра": алгоритм дій

Виплати можуть оформити один з батьків першокласників або їхні законні представники

Уряд запустив програму "Пакунок школяра", у межах якої батьки першокласників отримають по 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія", повідомив віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров.

Кошти можна витратити лише для купівлі канцелярії, дитячого одягу та взуття.

Хто може отримати виплату?

Батьки або законні представники дітей, які йдуть у 2025 році до першого класу в Україні. Отримати допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини.

Виплату надають на кожну дитину: якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей.

Родинам, які перебувають за кордоном або тимчасово окупованих територіях, допомога призначатиметься після їхнього повернення в Україну.

Як отримати виплату?

Якщо дитину вже зараховано до 1 класу, батьки або їхні законні представники одразу повинні отримати push-сповіщення в застосунку "Дія". Далі потрібно виконати такий алгоритм дій:

обрати розділ "Сервіси", тоді "Допомога від держави" та "Пакунок школяра";

обрати дитину-першокласника;

перейти до оформлення заяви про допомогу;

обрати "Дія.Картку" для зарахування грошей, якщо її ще немає – відкрити її в одному з банків-партнерів;

перевірити дані в заяві та затвердити її "Дія.Підписом".

Що робити, якщо сповіщення у "Дії" немає?

У міністерстві соціальної політики пояснюють: наразі система наповнюється поступово. Якщо push-сповіщення у "Дії" не прийшло, це означає, що, ймовірно, дані про дитину ще не внесені.

Як тільки їх внесуть, це відобразиться у застосунку, і тоді батьки зможуть оформити допомогу.

"Ви також можете уточнити в закладі освіти, чи внесено дані про дитину в систему та перевірити коректність. Через тиждень після їх оновлення спробуйте подати заяву ще раз", – радять у міністерстві.

Також письмову заяву на отримання виплати можна подати в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

До коли можна оформити заяву?

Подати заяву можна буде до 15 листопада 2025 року. Тобто виплату призначать навіть якщо дитину записали до першого класу вже після початку навчального року.

Використати кошти можна протягом 180 днів з моменту їх нарахування для покупок як в офлайн, так і онлайн-магазинах. Проте оплата проводиться лише безготівково – "Дія.Карткою" або карткою, оформленою за заявою до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Щодо терміну зарахування коштів, то вони надійдуть після опрацювання заяви. Зазвичай від 14 днів з моменту подання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що витратити гроші дорослі зможуть виключно в безготівковій формі – через розрахунок карткою.

Також виплата не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.