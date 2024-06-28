У Києві до 10 років в’язниці засудили чоловіка, який намагався зґвалтувати підлітка

У Києві за спробу зґвалтування підлітка чоловіка засудили до 10 років в’язниці

43-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати 12-річного підлітка в міській вбиральні у Парку партизанської слави, засудили до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, інцидент стався у вересні 2023 року. Обвинувачений в стані алкогольного сп’яніння зайшов до громадської вбиральні парку Партизанської слави в Києві.

Там він побачив 12-річного хлопця. Зловмисник затягнув дитину до однієї із кабінок вбиральні та намагався зґвалтувати.

"Його фактично заскочили на гарячому під час спроби зґвалтування. Хлопчика врятував чоловік, який зайшов до вбиральні після того, як почув крик дитини та втрутився у ситуацію", – повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі для "УП. Життя".

Перехожий затримав і передав нападника працівникам Муніципальної варти.

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Під час судового розгляду обвинувачений заперечував свою вину. Однак його словам протиставляли свідчення перехожого та постраждалого хлопця.

Раніше ґвалтівник судимим не був. Його мотиви для слідства залишаються незрозумілими.

Дарницький районний суд Києва підтримав позицію прокурора щодо максимального терміну покарання – 10 років позбавлення волі.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.