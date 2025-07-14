Розкопуючи галактичну капсулу часу: телескоп "Хаббл" зазирнув у глибини зоряного минулого

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував дивовижне зоряне скупчення NGC 1786, розташоване у Великій Магеллановій Хмарі на відстані близько 160 тисяч світлових років від Землі.

Знімок опублікувало Європейське космічне агентство (ESA).

Відкрив це кулясте скупчення у невеликій супутниковій галактиці Чумацького Шляху британський астроном Джон Гершель ще у 1835 році. Нині воно стало об’єктом масштабного дослідження науковців.

Зокрема, астрономи взялися порівнювати старі кулясті скупчення в сусідніх карликових галактиках – Великій і Малій Магелланових Хмарах, а також галактиці Форнакс – із аналогічними структурами в Чумацькому Шляху.

Наша галактика містить понад 150 стародавніх сферичних скупчень – щільно пов’язаних між собою зірок. Телескоп "Хаббл" дозволяє вченим ретельно їх вивчати, адже показує у раніше недосяжних деталях.

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Подібні скупчення вважаються своєрідними "капсулами часу", адже зберігають зірки, які утворилися ще на ранніх етапах розвитку галактик. Раніше вважалося, що всі ці зорі виникли приблизно одночасно, однак новітні дослідження, зокрема за допомогою "Хаббла", виявили, що у скупченнях існують популяції зірок різного віку.

"Щоб використовувати кулясті скупчення як маркери історії, необхідно зрозуміти, як вони формуються і звідки беруться зірки з різним віком", – кажуть астрономи.

Тепер вчені намагаються з’ясувати, чи мають зовнішні галактики, зокрема Велика Магелланова Хмара, подібну зоряну багатошаровість. Це дозволить глибше зрозуміти механізми формування галактик – не лише їхніх супутників, але й самого Чумацького Шляху.

Раніше космічний телескоп "Хаббл" зробив фото блакитної відбивної туманності, яка ховається в одному з найвідоміших зоряних розсадників – Молекулярній хмарі Тельця.