Космічний телескоп "Хаббл" показав вражаюче "серце" туманності Розетка

Космічний телескоп "Хаббл" зробив вражаюче фото частини однієї з найвідоміших туманностей нашої галактики – туманності Розетка.

На світлині зображено крихітну ділянку гігантської області утворення зірок, що простягається на понад 100 світлових років. Вона розташована за 5200 світлових років від Землі у сузір’ї Єдинорога.

Фото опублікувало Європейське космічне агентство.

"Хаббл" зафіксував народження зірок у Туманності Розетка — нове захопливе фото NASA Фото: NASA, ESA, STScI

"Хаббл" сфокусувався на невеликій ділянці розміром лише 4 світлових роки. Для порівняння: це приблизна відстань від Сонця до Альфа Центавра – найближчої до нас зоряної системи.

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Фотографія вражає глядача темними хмарами водневого газу, заповненими космічним пилом. Ці хмари, схожі на димові завіси, активно змінюються під впливом потужного ультрафіолетового випромінювання від молодих масивних зірок, розташованих у центрі скупчення NGC 2440.

Окремо увагу привертає зоря, захована на краю темної хмари у верхньому правому куті знімка. Вона випускає струмені гарячої плазми, які стикаються з навколишнім холодним газом, створюючи червонувате сяйво – результат ударної хвилі.

Кольорова палітра знімка є не лише видовищною, а й інформативною: червоний, синій та зелений кольори вказують на наявність водню, кисню та азоту відповідно – основних "інгредієнтів" для формування нових зірок.

Раніше телескоп "Хаббл" показав вражаюче зображення спіральної галактики у глибинах сузір'я Кита.