Космічний телескоп "Хаббл" показав вражаюче "серце" туманності Розетка
Космічний телескоп "Хаббл" зробив вражаюче фото частини однієї з найвідоміших туманностей нашої галактики – туманності Розетка.
На світлині зображено крихітну ділянку гігантської області утворення зірок, що простягається на понад 100 світлових років. Вона розташована за 5200 світлових років від Землі у сузір’ї Єдинорога.
Фото опублікувало Європейське космічне агентство.
"Хаббл" сфокусувався на невеликій ділянці розміром лише 4 світлових роки. Для порівняння: це приблизна відстань від Сонця до Альфа Центавра – найближчої до нас зоряної системи.
Фотографія вражає глядача темними хмарами водневого газу, заповненими космічним пилом. Ці хмари, схожі на димові завіси, активно змінюються під впливом потужного ультрафіолетового випромінювання від молодих масивних зірок, розташованих у центрі скупчення NGC 2440.
Окремо увагу привертає зоря, захована на краю темної хмари у верхньому правому куті знімка. Вона випускає струмені гарячої плазми, які стикаються з навколишнім холодним газом, створюючи червонувате сяйво – результат ударної хвилі.
Кольорова палітра знімка є не лише видовищною, а й інформативною: червоний, синій та зелений кольори вказують на наявність водню, кисню та азоту відповідно – основних "інгредієнтів" для формування нових зірок.
Раніше телескоп "Хаббл" показав вражаюче зображення спіральної галактики у глибинах сузір'я Кита.