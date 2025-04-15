Телескоп "Хаббл" показав вражаюче зображення спіральної галактики у глибинах сузір'я Кита

Космічний телескоп "Хаббл" зафіксував дивовижну спіральну галактику Мессьє 77, що розташована у сузір’ї Кита на відстані 45 мільйонів світлових років від Землі.

Знімок опублікувало Європейське космічне агентство.

На ньому галактика розташована "обличчям" до нас. У центрі кадру – яскраве ядро, оточене закрученими спіральними рукавами, всіяними рожевими спалахами народження нових зірок і темно-червоною пиловою матерією.

Атмосферу доповнює яскрава зірка у нижньому лівому куті та численні тьмяні зірки на її тлі.

Крупний план спіральної галактики Фото: ESA/Hubble & NASA, LC Ho, D. Thilker

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Мессьє 77 була вперше зафіксована у 1780 році французьким астрономом П’єром Мешеном. Пізніше її включили до відомого каталогу астронома – списку об'єктів, які легко сплутати з кометами.

Протягом тривалого часу науковці вважали її просто туманністю або зоряним скупченням. Лише через понад сто років стало відомо, що це – повноцінна галактика, окрема від Чумацького Шляху.

Мессьє 77 має також іншу назву – "Галактика Кальмара". Вона зумовлена незвичною структурою – ниткоподібними утвореннями, що оповивають диск галактики, наче щупальця. Це не лише вражаючий візуальний ефект, а й приклад того, як сучасні технології дозволяють нам глибше розкрити природу об'єктів у Всесвіті.

Попередній знімок Галактики Кальмара, який зробив "Хаббл" був опублікований у 2013 році. Оновлене зображення, яке сьогодні представили науковці, поєднує новітні спостереження за допомогою різних фільтрів і вдосконалені методи обробки.

Раніше "Хаббл" допоміг міжнародній групі астрономів здійснити прорив у вивченні однієї з найзагадковіших планет Сонячної системи – Урана. Використовуючи дані космічного телескопа, дослідники змогли з безпрецедентною точністю визначити, з якою швидкістю обертається внутрішня частина планети.