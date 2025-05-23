Астрономи зазнімкували похилу спіральну галактику: це допоможе їм дізнатися більше про зореутворення
Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував похилу спіральну галактику. Її вивчають, щоб дізнатися про зореутворення у сусідніх галактиках.
Про це повідомило Європейське космічне агентство (ESA).
Галактика NGC 3511 розташована на відстані 43 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Чаші.
З точки спостереження "Хаббла" NGC 3511 нахилена приблизно на 70 градусів.
"У центрі вона жовтувата, а до краю диска, де від нього відриваються кінці спіральних рукавів, – блакитніша. Плями червоного світла, розсіяні по галактиці, позначають місця, де активно формуються зорі", – йдеться в дописі від ESA.
Астрономи вивчають NGC 3511 в рамках дослідження циклу зореутворення в сусідніх галактиках. Під час нього "Хаббл" зафіксує зовнішній вигляд 55 місцевих галактик за допомогою п'яти фільтрів, які пропускають світлові хвилі різної довжини.
NGC 3511 містить багато таких яскраво-червоних газових хмар, деякі з яких закручені навколо скупчень блакитних зірок.
"Хаббл" допоможе астрономам каталогізувати та виміряти вік останніх.
Нагадаємо, телескоп "Хаббл" зазнімкував галактику, яка схожа на цукрову вату.