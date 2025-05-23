Астрономи зазнімкували похилу спіральну галактику: це допоможе їм дізнатися більше про зореутворення

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував похилу спіральну галактику. Її вивчають, щоб дізнатися про зореутворення у сусідніх галактиках.

Про це повідомило Європейське космічне агентство (ESA).

Галактика NGC 3511 розташована на відстані 43 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Чаші.

З точки спостереження "Хаббла" NGC 3511 нахилена приблизно на 70 градусів.

Похила галактика NGC 3511 ESA/Hubble & NASA, D. Thilker

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"У центрі вона жовтувата, а до краю диска, де від нього відриваються кінці спіральних рукавів, – блакитніша. Плями червоного світла, розсіяні по галактиці, позначають місця, де активно формуються зорі", – йдеться в дописі від ESA.

Астрономи вивчають NGC 3511 в рамках дослідження циклу зореутворення в сусідніх галактиках. Під час нього "Хаббл" зафіксує зовнішній вигляд 55 місцевих галактик за допомогою п'яти фільтрів, які пропускають світлові хвилі різної довжини.

NGC 3511 містить багато таких яскраво-червоних газових хмар, деякі з яких закручені навколо скупчень блакитних зірок.

"Хаббл" допоможе астрономам каталогізувати та виміряти вік останніх.

Нагадаємо, телескоп "Хаббл" зазнімкував галактику, яка схожа на цукрову вату.