Космічні ласощі: телескоп "Хаббл" зазнімкував галактику, яка схожа на цукрову вату

Космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок сусідньої від нас галактики – Великої Магелланової Хмари, яка нагадує цукрову вату.

У NASA розповіли, що зображення створила ширококутна камера. Пристрій має різноманітні фільтри, кожен з яких пропускає певні довжини хвиль або кольори світла.

Фото Великої Магелланової Хмари зробили завдяки п’яти різним фільтрам, які фіксують недоступне для людського ока ультрафіолетове та інфрачервоне світло.

Тонкі газові хмари на знімку нагадують яскраву цукрову вату. На зображенні кожне забарвлення відповідає кольору, який пропускає фільтр.

Коротші довжини хвиль, як-от ультрафіолет, позначають синім або фіолетовим кольором. При цьому довші, які відображають інфрачервоне світло, на зображенні виглядають червоним.

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"Ця колірна схема точно відображає реальність, додаючи нову інформацію з тих частин електромагнітного спектра, які людина не може бачити", – пояснили вчені.

Карликова галактика Велика Магелланова хмара розташована за 160 тисяч світлових років від Землі в сузір'ях Золотої риби та Столової Гори. Цю систему зір та пилу назвали на честь португальського мореплавця Фернанда Магеллана, екіпаж якого відкрив галактику під час першої навколосвітньої подорожі.

Велика Магелланова Хмара – неправильна галактика, яка утворилася приблизно в той же час, що й Чумацький шлях. У системі зір та пилу розташоване зоряне скупчення R136a1. До нього входить наймасивніша з відомих зірок, маса якої у 265 разів більша за Сонце.

Галактику використовують для вивчення активного формування та еволюції зірок.

Раніше вчені виявили зірку, яку найближчими роками має "поглинути" надмасивна чорна діра поблизу.