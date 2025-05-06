Через шість спектрів: "Хаббл" зазирнув у глибини спіральної галактики зі закрученими рукавами

Космічний телескоп "Хаббл" зробив фото галактики NGC 3596 – спіральної системи, розташованої за 90 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Лева.

Знімок виконаний у шести різних довжинах хвиль і дає змогу розгледіти складну структуру галактики неймовірно детально.

Фото опублікувало Європейське космічне агентство (ESA).

Галактику NGC 3596 відкрив у 1784 році астроном Вільям Гершель – на його честь названо космічну обсерваторію Гершеля ESA.

На зображенні галактика демонструє свої елегантно закручені спіральні рукави, які розгортаються навколо яскравого золотистого ядра. У цих рукавах зосереджені зорі, газ і пил – саме тут відбувається найактивніше зореутворення.

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Про це свідчать яскраві рожеві плями – області народження нових зір – та молоді блакитні зорі, що простягаються вздовж структури рукавів.

І хоч у Всесвіті є чимало спіральних галактик, механізм формування їхніх рукавів досі залишається загадкою, частково через велику різноманітність цих систем.

У деяких галактик чіткі рукави, в інших – рвані, "пір’яні". Деякі мають яскраві перемички в центрі, інші – компактні круглі ядра. Одні мають сусідні галактики, інші – ізольовані.

Перші теорії щодо утворення спіральних рукавів були пов’язані із так званою "проблемою закручування". Вчені вважали, що якби рукави були постійними структурами, з часом вони б закрутилися так, що зникли б повністю.

Натомість сучасна теорія вказує, що спіральні рукави – це не об’єкти, а щільні зони, своєрідні "хвилі", крізь які проходять зорі, газ і пил, сповільнюючись подібно до автомобілів у заторі.

Це нове зображення не лише вражає своєю красою, а й допомагає астрономам краще зрозуміти динаміку та еволюцію галактик. Фото – ще один приклад того, як наука може показати нам Всесвіт у зовсім іншому світлі – цього разу буквально.

Раніше космічний телескоп "Хаббл" зробив фото віддаленої галактики з незвичайним зоряним рукавом.