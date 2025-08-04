"Зоряна фабрика": телескоп "Хаббл" показав активну область зореутворення у Туманності Тарантул

Космічний телескоп "Хаббл" зафіксував приголомшливу сцену з так званої "зоряної фабрики" – регіону активного зореутворення у Туманності Тарантул.

На світлині зображено хмари пилу та газу з вражаючими деталями, хоча вони розташовані у Великій Магеллановій Хмарі на відстані близько 160 тисяч світлових років від Землі.

Знімок опублікувало Європейське космічне агентство (ESA).

Велика Магелланова Хмара – найбільша з кількох десятків малих галактик-супутників, які обертаються навколо Чумацького Шляху Фото: ESA/Hubble & NASA, C. Murray

Велика Магелланова Хмара – найбільша з карликових галактик-супутників Чумацького Шляху. Туманність Тарантул у ній є найбільшим і найяскравішим зореутворювальним регіоном. Вона лідирує за цим показником серед усіх галактик, близьких до нашої.

РЕКЛАМА:

Саме тут формуються найбільш масивні з відомих зір – деякі з них у понад 200 разів важчі за Сонце.

На знімку зображено ділянку поблизу рідкісної зорі типу Вольфа-Райє – надгарячої та надяскравої зірки з потужними зоряними вітрами. Хоча ця область розташована на віддалі від серцевини туманності, де домінує зоряне скупчення R136, вона демонструє не менш вражаючі процеси формування зір.

Це зображення вдалося зробити завдяки участі телескопа "Хаббл" у науковій програмі Scylla, яка доповнює іншу місію під назвою ULYSSES.

ULYSSES вивчає масивні молоді зорі у Малій і Великій Магелланових Хмарах, а Scylla зосереджена на структурах пилу й газу, які оточують ці зорі. Обидві програми дозволяють ученим глибше зрозуміти механізми формування зір і розвитку галактик.

Раніше телескоп "Хаббл" сфотографував дивовижне зоряне скупчення NGC 1786, розташоване у Великій Магеллановій Хмарі на відстані близько 160 тисяч світлових років від Землі.