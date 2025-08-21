Свириденко: У 2026 році харчування стане безкоштовним для всіх школярів

З 2026 року харчування в школах стане безкоштовним для всіх учнів – від 1 по 11 клас. Для цього в державному бюджету шукатимуть додаткові ресурси.

Про це під час освітньої конференції "Серпнева-2025" повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Ми поставили завдання міністру освіти і науки та міністру фінансів. Це сигнал для вас – представників громад та регіонів. [...]

Нам треба не лише передбачити фінанси, а й інфраструктурну готовність міст до того, щоб здійснювати забезпечення дітей з 1 по 11 клас якісним харчуванням по всій території України", – заявила Свириденко.

Вона додала, що уряд також працює над виділенням коштів із держбюджету для будівництва у 2026 році укриттів у закладах дошкільної освіти – наразі така практика існує лише в школах.

За словами Свириденко, до кінця року ще 155 закладів середньої освіти мають перейти з дистанційного навчання на очне після того, як у них запрацюють укриття.

"Кожен тиждень ми контролюємо хід виконання робіт із забезпечення шкіл укриттями. До кінця року 155 шкіл мають перейти з онлайн-навчання на очне. Ми розуміємо, наскільки великою є кореляція між тим, як діти навчаються, і якістю освіти", – зауважила прем’єр-міністерка.

Крім того, Свириденко натякнула, що освітянам можуть підвищити заробітну плату в наступному році.

"Розв’язання питання із заробітною платою – пріоритет номер один. Це складний виклик, але ми це проговорюємо з міністром фінансів та міністром освіти і науки, а також шукаємо спільні напрацювання.

Сподіваюся, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямку", – сказала очільниця уряду.

Нагадаємо, від початку нового навчального року безкоштовним харчуванням забезпечуватимуть учнів 5-11 класів дев’яти прифронтових областей. Для цього з державного бюджету виділили майже 780 мільйонів гривень.