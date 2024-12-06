Безкоштовне харчування для учнів початкової школи: у МОН відповіли на популярні запитання

У МОН відповіли на популярні питання щодо безоплатного харчування для учнів 1-4 класів

З 1 жовтня 2024 року учні початкових класів (1-4 клас) отримують безоплатне одноразове харчування в школах.

У Міністерстві освіти і науки дали відповіді на найпоширеніші запитання щодо харчування школярів, зокрема чи збережуть цю ініціативу надалі та куди звертатися, якщо є проблеми з якістю харчування.

Чи буде харчування для початкової школи безоплатним у 2025-му?

На харчування учнів початкової школи уряд виділив майже 3 мільярди гривень, тож воно буде безоплатним.

"Цю суму пропорційно розділять до кінця навчального року, від січня до червня, й надішлють до бюджетів територіальних громад", – стверджують у відомстві.

З 2025-го року харчування для учнів 1-4 класів буде безоплатним МОН

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Який прогрес у запровадженні безоплатного харчування?

Станом на кінець листопада 2024 року, за даними МОН, 93% шкіл організували безоплатне харчування.

93% шкіл організували безоплатне харчування МОН

Чому у деяких школах досі немає безоплатного харчування?

У МОН пояснюють, так відбувається через те, що у кожному регіоні свій особливий бюджетний процес. Щоб запровадити таку можливість для школярів, громади мають ухвалити низку рішень.

"Якщо у деяких школах країни учням 1-4 класів безоплатне харчування досі не доступне, то це означає, що на місцевому рівні не ухвалили відповідних рішень або досі тривають тендерні процедури.

МОН готує новий Порядок використання субвенції для закладів освіти, щоб у 2025-му пришвидшити ці процеси", – зазначили у міністерстві.

Поки безоплатне харчування з'явилося не у всіх школах МОН

Безоплатний сніданок чи обід?

Держава покриває лише одноразове гаряче харчування, тож це може бути і сніданок, і обід.

"Учні, які харчуються до 12:00, отримують сніданок, а які після 12-ї – обід", – кажуть у МОН.

Діти можуть скористатися безоплатним сніданком чи обідом МОН

Як щодо дітей, які мають алергію на певні продукти? Чи є для них альтернатива?

У відомстві пояснюють, у школі мають організувати відповідні умови для харчування дітей з особливими дієтичними потребами (зокрема, йдеться про школярів, які мають алергію на певні продукти, не переносять глютен чи лактозу). Це зобов’язані зробити керівники освітніх закладів.

Що для цього мають зробити батьки чи опікуни дитини:

написати відповідну заяву;

подати медичну довідку.

Харчування забезпечать й тим дітям, які мають особливі дієтичні потреби МОН

Куди звертатися, якщо є проблеми з якістю харчування?

Із будь-якими питаннями чи зауваженнями батькам чи представникам дитини радять звертатися до місцевих рад або керівників закладів освіти.

"Якість має бути однаковою і відповідати нормам Постанови Кабінету Міністрів України №305, незалежно від того, за чий кошт здійснюється оплата шкільного харчування: батьків чи бюджету", – наголосили у МОН.

Із зауваженнями варто звертатися до місцевих рад чи директора школи МОН

Чи матимуть безоплатне харчування усі категорії учнів?

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити безоплатне харчування для всіх учнів.

"Реалізацію заплановано на 2025-2026 навчальний рік. Це стане важливим кроком для забезпечення здоровим харчуванням для школярів у всій Україні", – розповіли у Міністерстві освіти і науки України.

Невдовзі безоплатне харчування буде доступним для учнів усіх класів МОН

Раніше ми пояснювали, хто має право на безоплатне харчування у школах та дитячих садках.

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