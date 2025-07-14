Уряд затвердив розподіл субвенції на зарплати для вчителів

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл 35 мільярдів гривень субвенції на зарплати педагогам у 2025 році та на оновлення харчових блоків у школах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду в понеділок, 14 липня.

"Сьогодні уряд ухвалює два рішення для української освіти. Розподіляємо близько 35 мільярдів гривень освітньої субвенції для вчасних виплат заробітних плат педагогам у вересні-грудні поточного року.

Крім того, розподіляємо понад 158 мільйонів гривень на модернізацію шкільних харчоблоків", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у 2025 році на освітню сферу виділили 167 мільярдів гривень, тоді як у 2024-му ця сума становила майже 175 мільярдів гривень. Більшу частину з них складатимуть витрати на заробітні плати працівникам сфери освіти – 103 мільярди.

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Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що у 2025 році зарплата вчителів зросте на тисячу гривень.

У січні на сайті Кабінету Міністрів опублікували петицію про підвищення заробітної плати педагогічним працівникам. Її авторка Надія Коток просила її збільшити "до рівня європейських держав" – 1000-1500 доларів.

Петиція набрала необхідну кількість голосів – 25 тисяч.

Відповідь оприлюднили наприкінці квітня. Шмигаль тоді зазначив, що це потребуватиме значних додаткових видатків з бюджету. Під час воєнного стану підвищення зарплат є проблематичним, адже всі власні надходження бюджету спрямовують на потреби Збройних сил та оборони.

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