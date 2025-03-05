З вересня харчування у школах стане безоплатним для ще однієї категорії учнів

Харчування у школах стане безоплатним для ще однієї категорії учнів

З вересня 2025 року харчування стане безоплатним для учнів середньої та старшої школи у прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі безоплатними обідами забезпечені понад 1,6 мільйона дітей у 1-4 класах. Розширювати цю ініціативу планують поетапно, щоб "забезпечити високу якість харчування".

Тому з вересня безоплатно харчуватися зможуть учні 5-11 класів у прифронтових регіонах.

Шмигаль зауважив, що наступним завданням, яке постає перед міністерствами, є розширення інфраструктури шкіл та харчоблоків.

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Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року учні початкових класів отримують безплатне одноразове харчування в школах. На реалізацію цієї ініціативи уряд виділив 2 мільярди гривень.

А вже у листопаді президент України Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити у 2025 році безплатне харчування для всіх учнів шкіл.