Університет імені Каразіна не будуть об’єднувати з харківським педуніверситетом – Лісовий

Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди із Харківським національним університетом імені Каразіна об'єднувати не будуть, попри те, що уряд розглядав таку можливість.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий на брифінгу в Харкові 15 лютого, пише Укрінформ.

За його словами, рішення пов'язано з профільністю вишу.

"Було прийнято рішення дати можливість працювати (ХНПУ імені Сковороди, – ред.) далі автономно. Зокрема, це пов’язано із відсотком профільного працевлаштування випускників-педагогів. І з тим баченням, яке запропонувало нам керівництво університету щодо подальшого розвитку… У виші запевнили, що будуть зосереджуватися на підготовці педагогів, у тому числі спеціальної педагогіки", – сказав міністр.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди student.kh.ua

Оксен Лісовий додав, що виш зосередиться на своїй галузевій специфіці, аби продовжити підготовку фахівців.

Він додав, обʼєднання не варто очікувати галузевим університетам, а рішення міністерства про обʼєднання вишів "не означає припинення їхнього існування".

Нагадаємо, наприкінці 2023 року у МОН розглядали можливість приєднання Харківського національного університету ім. Сковороди до ХНУ ім. Каразіна. Тоді керівництво педагогічного вишу виступило проти.

Раніше ми повідомляли, що у МОН планують зменшити кількість вишів в Україні, зокрема, через демографічну кризу.

"Спираючись лише на демографію, яка не враховує показників міграції, пов’язаної з війною, ми бачимо постійне зменшення кількості осіб, які народилися на території України 17 років тому.

До 2033 року в нас буде приблизно 300 тисяч випускників, і це цифра, яка передбачає повернення поки що не підконтрольних Україні територій", – сказав заступник очільника МОН Михайло Винницький.

Також він окреслив критерії укрупнення закладів вищої освіти.

На його думку, в містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей, слід утримувати не більш як два виші.