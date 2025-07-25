З’явився на світ на 133 дні раніше: хлопчик зі США став найбільш передчасно народженим у світі

Хлопчик зі США став найбільш передчасно народженим у світі

Однорічний хлопчик зі США потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільш передчасно народжена дитина. Він з’явився на світ на 133 днів раніше за норму та перших шість місяців життя провів у лікарні.

Про це повідомляють на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Неш Кін народився 5 липня 2024 року в медичному центрі Університету Айови в Айова-Сіті. Це відбулося на 21 тижні вагітності, що на 133 дні раніше, ніж очікуваний термін – 280 днів (близько 40 тижнів).

При народженні зріст Неша складав лише 24 сантиметри. Хлопчик важив 285 грамів – менше за грейпфрут.

Неш одразу після народження Guinness World Records

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Дитину негайно доправили до відділення інтенсивної терапії новонароджених IV рівня, яке вважається одним з найсучасніших у США.

Для будь-якого недоношеного малюка найбільш небезпечними є перші години та дні після народження. Такі дітки потребують постійного нагляду та частого моніторингу.

"Хоча Неш зіткнувся з багатьма критичними проблемами на початку, він проявив надзвичайну стійкість. Після тих перших кількох надзвичайно делікатних тижнів він почав робити стабільні успіхи, що було справді надзвичайним видовищем", – розповіла лікарка Емі Стенфорд.

У цей час за малюка сильно хвилювалися його батьки – Моллі та Рендалл. Жінка називає перші кілька днів "туманом страху, невизначеності та надії". Три тижні батьки чекали, щоб вперше потримати власну дитину на руках.

"Це було емоційно надзвичайно важко, але навіть у всьому тому хаосі була маленька іскра сили, яка давала нам надію", – згадує Моллі Кін.

Моллі вперше тримає на руках Неша Guinness World Records

Після шести місяців перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених Неша виписали з лікарні. Однак він все ще потребує медичної допомоги для розвитку.

"Ми надзвичайно пишаємося тим, як далеко просунувся Неш. Його прогрес вражає, особливо з огляду на те, наскільки рано і непевно він з'явився на світ. Він стає сильнішим, більш комунікабельним і досягає значних успіхів у терапії.

Неш все ще має деякі медичні потреби. Він перебуває на кисневій терапії, має зонд для годування і носить слухові апарати через легку втрату слуху. Він відвідує спеціалізований медичний дитячий садок…" – розповідає Моллі.

Неш досі потребує медичної допомоги для свого розвитку Guinness World Records, UI Health Care

Сім'я Кін відсвяткувала день народження Неша у колі родичів і близьких друзів. Лікарі навіть дозволили хлопчику скуштувати трохи торта.

"Це емоційно в багатьох сенсах: гордість, вдячність, навіть деякий смуток за те, наскільки іншим був його шлях. Але перш за все – відчуття перемоги.

Він пройшов такий довгий шлях, і ця віха – не просто перший день народження. Це про стійкість, надію і все, що він подолав, аби бути тут", – наголошує Моллі.

Неш під час святкування свого першого дня народження Guinness World Records, UI Health Care

Попереднім рекордсменом був Кертіс Зі-Кіт Мі, який народився в лікарні Університету Алабами в Бірмінгемі на 21 тижні та 1 дню вагітності. Він з’явився на світ на 132 дні раніше за норму.

Нагадаємо, у червні 2025 року дітей зі США визнали найбільш передчасно народженою четвернею у світі. Малюки з’явилися на 23-му тижні вагітності.