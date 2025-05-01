"Говоріть "так" кожній можливості": Книга рекордів Гіннеса оголосила нову найстарішу людину у світі

Британку вважають останньою живою людиною, яка народилася в 1909 році

Після смерті 116-річної бразильської монахині Інах Канабарро Лукас новою найстарішою людиною у світі визнали британку Етель Катерхем.

Статус жінка отримала у віці 115 років та 252 днів, розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

Британка народилася в Гемпширі 21 серпня 1909 року і була передостанньою з восьми дітей у родині. У юнацтві жінка жила в Індії, де працювала нянею в британській родині. Пізніше вона з ніжністю згадувала про той час життя за кордоном, де перетиналися британські та індійські традиції.

Фото: LongeviQuest Фото: LongeviQuest

У 1927 році, піддавшись прагненню пригод, Етель самостійно подалася в тритижневу подорож на кораблі. Британка вийшла заміж у 1933 році за майора Британської армії Нормана Катерхема.

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Чоловік Естер стрімко підіймався кар’єрними сходами і став підполковником у the Royal Army Pay Corps. Через його призначення родина якийсь час жила в Гонконгу та на Гібралтарі.

Під час проживання в Гонконгу Етель створила там дитячий садок, вихованцями в якому були місцеві та британські діти. Жінка самостійно займалася дітьми в закладі, навчаючи їх англійської, мистецтву та ремесел.

Після повернення в Англію в подружжя народилися дві доньки. Чоловік Етель помер у 1976 році. У спадок від нього британка отримала автомобіль, який перестала водити лише в 97 років.

Етель пережила обох своїх дітей, але має трьох онук та п’ятеро правнуків.

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У Книзі рекордів кажуть, що жінка досі має міцне здоров’я і полюбляє проводити дні, сидячи на сонці в саду будинку для літніх людей, який перейменували на її честь. Також жінка любить насолоджуватися співом птахів або слухати класичну музику.

"Говоріть "так" кожній можливості, бо ніколи не знаєте, до чого це призведе. Зберігайте позитивний настрій і їжте все в міру", – ділилася секретом свого довголіття Етель.

Вважається, що британка – остання жива людина, яка народилася в 1909 році. Також жінка одна з найстарших людей, які пережили COVID-19. Вона захворіла на недугу у 2020 році ц віці 110 років.

Нагадаємо, попередньою володаркою титулу найстарішої людини у світі була Інах Канабарро Лукас із Бразилії. Жінку також вважали найстарішою монашкою планети.