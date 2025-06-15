Важили близько 600 грамів: четвірню зі США визнали найбільш передчасно народженими дітьми у світі

Уперше діти потрапили додому через шість місяців після народження

Четвірня зі США пари Лаварейса та Ребеки Брайантів визнали найбільш передчасно народженими у світі. Діти з’явилися на 23-му тижні вагітності та через проблеми зі здоров’ям провели перші шість місяців життя в лікарнях.

Тепер двоє хлопчиків та двійко дівчат відсвяткували свій перший день народження, повідомили в Книзі рекордів Гіннесса.

Тепер щасливі, здорові та галасливі Лейні, Калі, Леннон та Коен разюче відрізняються від того, якими крихітними та тендітними з'явилися на світ наприкінці травня 2024 року.

Мати четвірні Ребека згадує, що перед цією вагітністю вона пережила викидень, тому намагалася не надто радіти можливості поповнення. На першому УЗД жінка злякалася через неочікувану реакцію лікаря, який помітив чотири плоди.

Подальше обстеження показало, що американка виношувала однояйцевих близнючок і різнояйцевих хлопчиків.

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"Це було захопливо і страшно, весь день ми могли думати лише про те, що нам потрібно всього по чотири штуки!" – розповідає Ребека.

Крім того, вагітність четвірнею має ризики і трапляється надзвичайно рідко – приблизно один раз на 700 тисяч пологів. Однак Ребека та її чоловік із сімей, де є близнюки, тому багатоплідність була в їхніх генах.

Ребеці доводилося кожні два тижні їздити до лікарні, аби проходити огляди та обстеження.

"На кожному прийомі я з нетерпінням чекала зустрічі з малюками, але водночас боялася, що з ними буде щось не так", – згадує жінка.

На 20 тижні в американки був ризик передчасних пологів, тому вона потрапила до лікарні.

Четверо дітей з’явилися на світ на терміні 23 тижні та чотири дні – за 115 днів раніше, ніж має тривати звичайна вагітність. Четвірня народилася в одній з лікарем Бірмінгема, що в штаті Алабама.

Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса

Ребеці провели екстрений кесарів розтин через те, що в неї почалася лихоманка, яка потенційно могла спричинити внутрішньоутробну інфекцію.

"Це надзвичайно рідкісна ситуація – народити четвірню. У нас була окрема команда для кожної дитини, тому в пологовій палаті було близько 30 медичних працівників", – розповів неонатолог Треверс.

Після народження діти мали проблеми зі здоров’ям та критично низьку вагу:

Лейні важив 577 грамів;

Калі – 597 грамів;

Леннон – 647 грамів;

Коен – 611 грамів.

"Коли діти народжуються критично недоношеними, може виникнути багато ускладнень. Їхні легені були дуже незрілими та жорсткими, тому всіх із четвірні інтубували та під'єднали до апарату штучної вентиляції легень", – пояснив лікар.

Після народження діти тяжко хворіли, деяким із них проводили операції та лікували експериментальними препаратами.

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Однак через кілька місяців інтенсивної терапії четвірня набралася сил і протягом грудня 2024 року дітей виписали додому. Лейні, Калі, Леннон та Коен після тривалого періоду лікування вперше побували вдома, де познайомилися зі своїми трьома старшими братами та сестрами.

"Вони змогли побачити Сонце, відчути свіже повітря та зробити те, чого раніше ніколи не робити", – згадує Ребека.

У травні четвірня відсвяткувала свій перший день народження і тепер отримала офіційний статус найбільш передчасно народженої у світі.

Раніше американський актор Том Круз ввійшов до Книги рекордів Гіннеса за виконання смертельно небезпечного стрибка з парашутом, охопленим вогнем.