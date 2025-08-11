Лише три категорії: хто в Україні може вручати повістки, окрім ТЦК

Юрист пояснив, чи може листоноша вручати повістки

Із запровадженням воєнного стану та загальної мобілізації, дозвіл на вручення повісток військовозобовʼязаним отримали більше категорій осіб. Тому вручити повістку можуть не лише працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Однак, варто розуміти, хто саме має таке право та як повинна проходити ця процедура.

Хто та за яких умов може вручати повістки військовозобовʼязаним в Україні, і в яких випадках можна відмовитись від документа – пояснив адвокат Андрій Новак для "УП.Життя".

Хто може вручати повістки військовозобовʼязаним в Україні?

Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою, вручати повістки військовозобовʼязаним в Україні можуть:

співробітники ТЦК ;

роботодавці – можуть вручати повістки, сформовані працівниками ТЦК;

керівники закладів освіти – можуть вручати повістки працівникам або студентам, які не мають відстрочки від мобілізації;

керівники органів місцевого самоврядування – сільські голови, сільські старости, голови територіальних громад тощо.

Уповноважені особи мають право вручати повістки чоловікам лише за дорученням працівників ТЦК.

"Жодної самовільної ініціативи вручення повісток військовозобовʼязаним ці категорії осіб не мають. Вони лише виконують роль курʼєра, тобто допомагають ТЦК проводити мобілізаційні заходи. Закон їм надав такі повноваження, саме вручати повістки, а формувати документ мають право лише працівники ТЦК", – наголошує адвокат.

Що має містити повістка, вручена уповноваженою особою?

Повістка має бути оформлена відповідно до порядку та має містити усі обовʼязкові реквізити:

номер повістки з Єдиного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;

ПІБ військовозобовʼязаного;

найменування ТЦК, що видав повістку;

мету виклику до ТЦК;

імʼя керівника ТЦК;

печатка ТЦК;

підпис керівника ТЦК;

розʼяснення про наслідки неявки по повістці.

В яких випадках повістка вважається врученою?

Повістка формується за певними реквізитами та вимогами. Щоб повістка вважалась врученою, на ній має бути підпис особи, яка отримала цю повістку.

Якщо ж військовозобовʼязаний відмовляється підписувати повістку вручену уповноваженою особою, для нього передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Уповноважені особи після вручення повістки військовозобовʼязаному мають відзвітуватись перед ТЦК про виконання вимоги військкомату – надсилають копію наказу про вручення повісток листом на адресу ТЦК.

"Якщо посадові особи проігнорують вимогу ТЦК про вручення повісток, – на них буде накладене адміністративне стягнення", – інформує адвокат.

Сума такого стягнення, як правило, більша, ніж штраф за неявку по повістці:

від 17 тис. грн до 25,5 тис. – для громадян за неявку по повістці;

від 50 тис. грн – для посадових осіб за невиконання вимоги ТЦК.

"Тому уповноважені особи не зацікавлені приховувати повістки", – говорить юрист.

За яких умов поліцейські можуть вручати повістки?

Поліцейські не мають повноважень вручати повістки військовозобовʼязаним. Натомість правоохоронці можуть входити до груп оповіщення, але тільки з представниками ТЦК, місцевого самоврядування тощо.

"Закон передбачає, що поліцейські будуть перевіряти інформацію або контролювати правомірність ТЦК та інших органів, запобігати порушенню прав громадян та груп оповіщення, а уповноважені особи – вручатимуть повістки", – наголошує юрист.

Водночас поліцейські мають право затримати особу, яка перебуває в розшуку за порушення мобілізаційного законодавства та законодавства про військовий облік, доставити такого військовозобовʼязаного до ТЦК або викликати працівників ТЦК для вручення повістки.

Чи може листоноша вручити повістку?

Повістка, надіслана поштою є законною в тому випадку, якщо вона має всі необхідні реквізити та надіслана за визначеним порядком.

Проте листоноша не має права вручити повістку військовозобовʼязаному.

"Листоноша лише сповіщає військовозобовʼязаного про отримання повістки. Повістки надсилаються рекомендованим листом. Відповідно, листоноша лише передає конверт з рекомендованим листом, на якому є позначка про повістку", – пояснив правник.

Повістка, яку передає листоноша, вважається врученою в день отримання рекомендованого листа.

Чи можуть вручити повістку через родичів військовозобовʼязаного?

Вручення повісток через родичів військовозобовʼязаного не є правомірним.

"Жоден працівник ТЦК не може бути впевненим у тому, що хтось із родичів передасть повістку військовозобовʼязаному", – говорить Андрій Новак.

Повістка вважається врученою, коли вона містить підпис військовозобов'язаного, який її отримав. Підпис родича у повістці не може вважатись підписом військовозобовʼязаного.

Як перевірити свій статус в ТЦК після отримання повістки уповноваженою особою?

Єдиний спосіб дізнатися свій статус військового обліку – перевірити його у застосунку "Резерв+".

Якщо ТЦК надсилали військовозобовʼязаному повістку, але він її не отримав – це також можна перевірити у мобільному додатку. У такому випадку зʼявиться повідомлення "Ви порушили правила обліку – не зʼявились по повістці".

Водночас застосунок не надає інформації, коли і де працівники ТЦК намагалися вручити повістку військовозобовʼязаному.

Факт надсилання повісток або факт отримання повісток ніде не відображається у відкритому вигляді. Цю інформацію можуть відслідковувати лише працівники ТЦК в системі "Оберіг".

Як діяти, якщо повістку вручає неуповноважена особа?

Зі слів адвоката, військовозобовʼязаний може відмовитись від повістки, якщо її вручає неуповноважена особа.

"Завжди треба перевіряти повноваження особи, яка намагається вам вручити повістку, навіть якщо це працівник ТЦК", – наголошує правник.

Отже, при отриманні повістки, Андрій Новак радить перевіряти деякі документи особи, яка вручає документ:

службове посвідчення;

посвідчення особи, яка має право вручати повістки;

наказ про включення особи до групи оповіщення.

Крім того, у випадку, коли повістку вручає неуповноважена особа, варто викликати представників поліції (або ДБР) для встановлення факту зловживання службовими повноваженнями або встановлення факту підробки документів.

