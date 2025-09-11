Кабмін запровадив дистанційну ВЛК для певної категорії військових

В Україні запровадили експериментальний проєкт дистанційного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Медичний огляд віддалено зможуть пройти захисники, які перебувають за кордоном на тривалому лікуванні і не можуть повернутися в Україну через стан здоров’я.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомили в Міністерстві оборони та Міністерстві охорони здоров’я.

Зміни стосуватимуться військових, які перебувають на лікуванні за кордоном протягом 12 місяців. Дистанційно пройти ВЛК зможуть службовці всіх складових Сил оборони та безпеки України, зокрема органів цивільного захисту та поліції, які постраждали через війну.

Постанова уряду також визначає перелік захворювань і станів, за наявності яких можливий віддалений медичний огляд. Зокрема таке право матимуть захисники з:

злоякісними новоутвореннями;

хворобами ока та придаткового апарату;

травмами голови та шиї;

ушкодженнями хребта, спинного мозку та нервів;

травмами внутрішніх органів;

ушкодженнями верхніх і нижніх кінцівок;

термічними та хімічними опіками.

Як працюватиме дистанційна ВЛК?

Спершу захиснику або його законному представнику потрібно подати військовій частині документи з іноземного медичного закладу, перекладені на українську мову та завірені. У довідках має бути діагноз за Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10 або МКХ-11.

Військова частина передасть до ВЛК отримані документи та направлення – їх мають розглянути впродовж 10 днів.

Після цього медики мають ухвалити постанову про придатність чи непридатність до служби. Також ВЛК формує відповідну довідку, яку передають командиру військової частини.

Після повернення в Україну від захисника, який пройшов огляд дистанційно, не вимагатимуть повторного проходження ВЛК.

У відомствах зауважили, що експериментальний проєкт діятиме протягом року з дня набрання чинності постанови уряду.

Раніше Кабмін спростив процедуру отримання електронних направлень на ВЛК – їх генерують без раніше обов’язкового підпису керівника ТЦК.