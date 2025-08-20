У "Резерв+" з’явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення

У МОУ анонсували, що незабаром у застосунку можна буде сплатити більше штрафів

У застосунку "Резерв+" додали можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

У Міністерстві оборони заявили, що до кінця серпня в додатку з’являться функції сплати штрафів за всі види порушень правил військового обліку.

Як сплатити штраф за непостановку на військовий облік після переїзду?

Щоб сплатити штраф, необхідно в застосунку "Резерв+" перейти в розділ "Штрафи онлайн" і подати заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів після цього територіальний центр комплектації (ТЦК) має розглянути звернення і надіслати постанову.

Згодом у застосунку з’явиться можливість сплатити штраф. Спершу він складатиме 8500 гривень – половину від повної суми.

У МОУ зауважують, якщо не зробити це впродовж найближчих 20 днів, сума штрафу збільшиться до 17 тисяч гривень.

РЕКЛАМА:

"У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення людини до Єдиного реєстру боржників", – додали у відомстві.

Раніше ми пояснювали, хто в Україні може вручати повістки військовозобов’язаним, крім ТЦК.