Наріман Джелял зустрівся з сім’єю і розповів про перші дні після звільнення та найближчі плани

Звільнений з російського полону заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял зустрівся зі своєю родиною. Він уже встиг поспілкуватися з рідними в Криму та розповів про плани на майбутнє.

За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, довгоочікувана зустріч активіста з його дружиною та чотирма дітьми відбулася в Києві. Для цього його рідні виїхали з тимчасово окупованого Криму.

"Сім'я Нарімана Джеляла знову разом. Поки що не вдома, не в Криму, але у Києві – столиці нашої держави.

ІншаАллах, ми всі знову об'єднаємося в рідному Криму, звільненому від російських варварів", – написав Чубаров.

Дружина активіста опублікувала фото об'єднання родини. Це їхня друга зустріч за три роки. За час перебування в ув'язненні Наріман Джелял лише раз бачився з рідними – та зустріч відбулася у стінах Мінусінської в'язниці, що в Красноярському краї Росії.

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Після звільнення з полону Наріман Джелял розповів "Суспільному", що вже встиг поспілкуватися з рідними та знайомими з Криму.

"Коли там дізналися про моє звільнення, величезна кількість моїх знайомих приходила до нас додому, до моєї дружини Левізи, пити так звану святкову каву. І дружина часто набирала мене телефоном, аби ці люди могли мене привітати", – розповів активіст.

За його словами, можливість побачити знайомі обличчя та поспілкуватися з родиною – перші приємні моменти після звільнення з російського полону.

Колишній політв'язень зазначив, що надалі планує надавати розголосу українським військовим та цивільним, які залишаються бранцями в катівнях РФ.

"Це вкрай важливо. І звичайно, я вже сказав колегам, що готовий бути корисним там, де це буде добре для загальної справи", – додав він.

Нагадаємо, першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також п'ятьох інших кримських татар затримали на початку вересня 2021 року за сфальсифікованими обвинувачеенями в диверсії. Також з тимчасово окупованого Криму вивезли двоюрідних братів Нарімана – Асана та Азіза Ахтемових.

У 2022 році окупанти засудили Джеляла до 17 років ув'язнення, а його братів – до 15 та 13 років.