У білосніжній формі, залитій кров’ю: що відомо про лікаря "Охматдиту", фото якого вразили українців

Оновлено о 20:05 10.07.24

Після ракетного удару по національній спеціалізованій дитячій лікарні "Охматдит" мережею почали ширитися фото з місця трагедії. У середмісті Києва надавали допомогу постраждалим та розбирали уламки пошкодженої будівлі не тільки комунальники, надзвичайники та волонтери, а й працівники закладу відразу після пережитої атаки.

Один із таких лікарів – дитячий хірург "Охматдиту" Олег Голубченко. Знімки його, одягненого в білосніжний, але заплямований кров’ю хірургічний костюм, розлетілися мережею.

Представник Громадської ради при Київській міській державній адміністрації Іван Степурін розповів, що під час ракетної атаки лікар оперував маленького пацієнта.

"Ударною хвилею його (ред. – Олега Голубченка) кинуло на операційний стіл, але він та його колеги, зокрема анестезіолог Ярослав Іванов, встигли зробити все необхідне, щоб перевести малюка до ручного режиму штучного дихання.



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Операцію закінчували вже в іншій лікарні. Дитина вижила", – йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я України/Facebook Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

У коментарі "УП. Життя" дружина лікаря Олена Голубченко-Білінська розповіла, що через ударну хвилю Олег отримав контузію, а також рани спини.

Не залишився осторонь користувач Юрій Тарановський, якій упізнав на фото лікаря і відзначив, зокрема, і його професіоналізм.

"Олег Голубченко – майбутнє української щелепно-лицевої хірургії, лікар із золотими руками. Сьогодні він, як і багато інших його колег, допомагав розбирати завали після російської ракети, яка влучила в один із корпусів "Охматдита", – написав чоловік.

За словами репортерки Крістіни Бердинських, яка прибула на місце "прильоту" невдовзі після трагедії, хірург лікарні намагався зробити якнайбільше для постраждалих та закладу.

"Він робив усе, що тільки можливо, намагаючись допомогти дітям, їхнім батькам і лікарні. Розбирав груди каміння разом із рятувальниками, втішав колег, постійно кудись біг, щось носив. Я не змогла з ним поговорити, бо він не хотів ні на секунду зупинятися", – зазначила журналістка.

Олег Голубченко закінчив Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського, що у Сімферополі, і здобув освіту дитячого хірурга.

На своїй сторінці в Instagram чоловік ділиться результатами успішних щелепно-лицевих операцій маленьких пацієнтів "Охматдиту" та зображеннями вдячних посмішок від рідних цих дітей.

"Лице – це перше, що зустрічає людина при знайомстві фізичному з іншою людиною.

Коли ми з вами бачимо "заячу губу", "вовчу пащу" та щось подібне, ми звичайно реагуємо не навмисно.

Я вважаю, що це безцінно – мати можливість змінювати майбутнє людей ще на старті їхнього життя! Це велика праця хірургів, які дарують це нове життя і батькам, і дітям", – йдеться в одному з дописів.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по лікарні поранення отримали восьмеро дітей та 50 дорослих. Більшість маленьких пацієнтів тимчасово виписали додому, але деякі продовжують отримувати лікування у вцілілих приміщеннях "Охматдиту".



Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про травмування Олега.