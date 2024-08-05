"Буданов і чарівне жабеня": художниця Гапчинська продала картину з очільником ГУР за 6 тисяч доларів
Українська художниця Євгенія Гапчинська написала картину, на якій зображені очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов і його улюблене жабеня. Роботу вже продали за 6 тисяч доларів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН, який показали в ефірі національного телемарафону.
Євгенія розповіла, що портрет Буданова просили намалювати її діти.
"Це улюбленець усієї нашої родини. Тут мало кольорів і мало деталей, але є ця чарівна посмішка, славнозвісна, яка всім нам подобається", – поділилася художниця.
Вона каже, що ніколи не була у кабінеті Буданова, тому його образ писала з одного інтервʼю – робила стоп-кадри та розглядала деталі.
Поруч із генералом на картині з'явилася жаба, яку художниця назвала "казковою". Мисткиня каже, що тваринка на картині ніби "щось нашіптує керівнику ГУР".
Назву "Буданов і чарівне жабеня" Євгенія нанесла одразу після завершення картини. Через кілька годин вона вирішила стерти напис, однак видалити його вже не вдавалося, хоч іноді фарби можуть сохнути і протягом цілого тижня.
Очільник розвідки відреагував на роботу художниці.
Він розповів, що жабеня звуть Петро. Він – справжній довгожитель, йому вже виповнилося 17 років. Буданов висловив подяку художниці і її родині за натхнення.
"Дякую пані Євгенії та їхнім із чоловіком-воїном дітям, які надихають художницю на створення свого магічного і прекрасного світу полотен!" – написав Буданов.
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